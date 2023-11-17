Президент Китая Си Цзиньпин показал Джо Байдену свой бронированный лимузин за 700 тысяч долларов

Автомобиль лидера КНР – это созданный по индивидуальному заказу Hongqi, который носит название "Красный флаг".

Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин встретились во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Си Цзиньпин прилетел в США впервые за последние шесть лет. Байден охарактеризовал свою встречу как "конструктивную и продуктивную". Лидеры двух стран сделали общие фото, обменялись любезностями и показали друг другу свои автомобили. Си Цзиньпинь привез с собой в США свой бронированный лимузин. Об этом пишет Daily Mail.

Президент Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин сравнили президентские автомобили после встречи в среду, при этом американский лидер похвалил кастомный автомобиль своего коллеги, назвав его "красивым".

Байден и Си покинули исторический дом Филоли после четырехчасовой встречи. Байден проводил Си Цзиньпина до ожидавшей его машины. Оба лидера привезли с собой в Сан-Франциско на саммит свои президентские лимузины.

Президент Китая разъезжает на специально разработанном Hongqi под кодовым названием N701, который носит название "Красный флаг". Он стоит не менее 700 тысяч долларов и оснащен противоракетной броней, толстыми пуленепробиваемыми окнами и системами защиты от биологического и химического оружия.

Си Цзиньпин показывает Джо Байдену свой лимузин

Президент Байден разъезжает на 10-тонном Кадиллаке по прозвищу "Зверь", который стоит 1,5 миллиона долларов и может похвастаться камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и восьмидюймовой броней.

Байден называет себя автолюбителем, так что он заглянул в салон китайского лимузина и сказал: "Это красивый автомобиль".

"Это наш самодельный седан Hongqi", — сказал Си Цзиньпин через переводчика. Он открыл дверь машины и сказал Байдену: "Посмотрите".

Президент СШАзаглянул внутрь и прокомментировал: "Похож на Кадиллак".

Он указал на свой президентский лимузин, который стол в стороне, сказав: "Он летает со мной на международные встречи. Знаешь, как называют эту машину? "Зверь".

Он и Си пожали друг другу руки, и китайский лидер сказал ему: "Увидимся завтра".

Два лидера встретились в среду недалеко от Сан-Франциско, чтобы провести свою первую личную встречу за год, а затем в четверг посетили саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в центре города.

Все что известно о Hongqi N701 Си Цзиньпиня

Hongqi в переводе с английского означает "Красный флаг" и является дочерней компанией автопроизводителя FAW Car Co, старейшего производителя автомобилей в Китае.

Она была основана в 1959 году с основной целью производства автомобилей для высокопоставленных государственных чиновников.

Hongqi N701 Си Цзиньпиня в Москве Фото: ТАСС

N701 президента Си, который был модифицирован на основе Hongqi L5, описывается как китайская версия Rolls-Royce Phanton, но более эксклюзивная, дорогая и внушительная.

Роскошный седан имеет длину 5 метров, весит не менее 3,1 тонны и оснащен шестилитровым двигателем V12 с турбонаддувом, мощность которого составляет 408 лошадиных сил.

Он был сильно модифицирован для защиты президента Китая и обладает множеством специальных функций.

Хотя многие технические характеристики являются государственной тайной, машина оснащена противоракетными броневыми листами, позволяющими выдерживать шквальный огонь и прямое попадание бомб.

Он также имеет прочные 21-дюймовые резиновые колеса, которые являются пуленепробиваемыми, имеет системы защиты от химического и биологического оружия и толстые армированные пуленепробиваемые стекла.

Официальный государственный автомобиль, дебютировавший во время визита президента Си Цзиньпина в Гонконг 1 июля 2022 года, может развивать скорость не менее 218 км/ч.

На передней части N701 также изображен знаменитый красный флаг Hongqi, а на крыльях имеются два небольших держателя для флагов. Hongqi построит всего 50 подобных моделей в течение следующих 10 лет.

L5 был впервые выпущен в 2014 году и известен как самый дорогой автомобиль китайского производства.

Все что известно о Cadillac Beast Джо Байдена

Но авто китайского президента затмевает 10-тонный "Кадиллак" президента Байдена, который стоит 1,5 миллиона долларов и может похвастаться камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и восьмидюймовой броней.

Двери его шестиметрового автомобиля весят столько, сколько двери самолета Боинг 757, а его шины имеют пневматическую систему Run-Flat, поэтому автомобиль может двигаться, даже если они спущены.

Президент США также может использовать современную систему связи, встроенную в "Зверь". Там имеется также безопасная кислородная система и запас крови президента на случай чрезвычайной ситуации.

"Зверь" Джо Байдена в Испании Фото: Getty Images

"Зверь" был построен так, чтобы противостоять химическим и биологическим атакам, а также пулям и взрывам, а его шасси считается "неразрушимым".

Говорят, что его окна имеют толщину семь см, а толщина стали и керамической брони — 20 см.

В заднем отсеке автомобиля президент и до четырех пассажиров отделены от водителя стеклянной перегородкой.

Президент — единственный, кто может опустить перегородку одним щелчком переключателя.

Хотя многие особенности Beast остаются строго засекреченными, его багажник также оснащен системой пожаротушения, разрывными и дымовыми завесами.

На задних сиденьях есть спутниковый телефон с прямой линией связи с вице-президентом Камалой Харрис и Пентагоном.

А топливный бак "Зверя" бронирован и заполнен специальной пеной, не позволяющей ему взорваться даже при прямом попадании.

Шасси автомобиля, разработанное General Motors, изготовлено из стали, а кузов автомобиля представляет собой сочетание стали, алюминия, титана и керамики.

Напомним, ранее лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена в том, что в ближайшие годы Китай не планирует осуществлять военное вторжение на Тайвань.