Музыкальная руководительница Джей Ло раскрыла ее секреты красоты и планы на пенсию

Музыкальная руководительница Дженнифер Лопес раскрыла секреты красоты певицы. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Берс сотрудничает с Джей Ло на протяжении 13 лет и участвовала в различных ее турах, включая All I Have и It's My Party.

Берс похвалила жену Бена Аффлека за то, что она всегда "очень, очень усердно" работала, а также отметила, что не думает, что Лопес в ближайшее время уйдет на пенсию. Летом певице исполнилось 54 года.

Объясняя, почему она считает, что артистка выглядит так же невероятно, руководительница сказала: "Это весь спектр. Это личное здоровье, физическое, она обо всем заботится. Она следит за тем, чтобы охватить все, и она упорно работает".

Комментируя, как им удалось так много успеть, включая выступление на Супербоуле 2020, Ким отметила: "Я просто пыталась поместить лучшие моменты в те несколько минут, которые у нас были, и я почувствовала, что мы справились, она проделала великолепную работу. Каждой песни было достаточно". Тогда Джей Ло выступила на сцене с колумбийской певицей Шакирой.

