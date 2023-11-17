Музыкальная руководительница Джей Ло раскрыла ее секреты красоты и планы на пенсию
Ким Берс сотрудничает с артисткой на протяжении 13 лет и участвовала в различных ее турах.
Музыкальная руководительница Дженнифер Лопес раскрыла секреты красоты певицы. Об этом пишет Daily Mail.
Ким Берс сотрудничает с Джей Ло на протяжении 13 лет и участвовала в различных ее турах, включая All I Have и It's My Party.
Берс похвалила жену Бена Аффлека за то, что она всегда "очень, очень усердно" работала, а также отметила, что не думает, что Лопес в ближайшее время уйдет на пенсию. Летом певице исполнилось 54 года.
Объясняя, почему она считает, что артистка выглядит так же невероятно, руководительница сказала: "Это весь спектр. Это личное здоровье, физическое, она обо всем заботится. Она следит за тем, чтобы охватить все, и она упорно работает".
Комментируя, как им удалось так много успеть, включая выступление на Супербоуле 2020, Ким отметила: "Я просто пыталась поместить лучшие моменты в те несколько минут, которые у нас были, и я почувствовала, что мы справились, она проделала великолепную работу. Каждой песни было достаточно". Тогда Джей Ло выступила на сцене с колумбийской певицей Шакирой.
Напомним, Джей Ло агрессивно отреагировала на фанатку своего мужа Бена Аффлека.
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