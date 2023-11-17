Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен появились вместе на публике (фото)

Монаршие персоны раздавали подарки тем, кто в этом нуждается.

Княгиня Монако Шарлен приняла участие в рождественской раздаче подарков от Красного Креста вместе с мужем, князем Альбером II. Об этом сообщается на странице королевской семьи в Instagram.

Мама двоих детей надела темно-синий шерстяной жилет от Loro Piana, черную водолазку и брюки, когда она присоединилась к князю Альберу II и их племяннице Камилле Готлиб в Королевском дворце в Монте-Карло. Отметим, что цена жилета жены князя Монако составляет 8131 долл. (более 300 тысяч гривен).

Королевская семья Монако раздала подарки от Красного Креста

Бывшая пловчиха также сделала легкий макияж и улыбалась, раздавая подарки тем, кто в этом нуждается.

Королевская семья Монако раздала подарки от Красного Креста Фото: Getty Images

Она носила минимум украшений, выбрав лишь обручальное кольцо с бриллиантом и соответствующие серьги с драгоценными камнями.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен Фото: Getty Images

Тем временем ее племянница Камилла была одета в полностью черный ансамбль с двубортным твидовым блейзером с золотыми пуговицами.

Князь Альбер тем временем был в темно-синем деловом костюме с серебристым галстуком.

Княгиня Монако Шарлен Фото: Getty Images

Во время мероприятия члены королевской семьи пообщались с некоторыми волонтерами Красного Креста, которые участвовали в раздаче подарков.

Напомним, княгиня Шарлен появилась на гала-концерте в компании мужа.

Также Фокус писал о поездке княгини Монако в ЮАР после длительного лечения.