Шакира получила "Грэмми" за песню о измене своего возлюбленного

Всего популярная певица получила три награды в рамках 24-й ежегодной церемонии награждения Latin Grammy.

Самая престижная премия в мире латиноамериканской музыки была вручена за пределами США. Триумфатором церемонии в испанской Севилье стала Шакира, которая получила сразу три награды. Об этом пишет Hola.

В этом году церемония вручения премии Latin Grammy впервые проходила за пределами США — в испанской Севилье.

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Шакира на Latin Grammy

Две награды, включая "Песню года", получила Шакира за композицию "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", посвященную измене ее бывшего партнера, испанского футболиста Жерара Пике.

"Я хочу посвятить эту награду своим детям, Милану и Саше, потому что я обещала им, что буду счастлива. Я обещала им, что у них будет мама. Как сказал один друг, в прошлом ничего не остается, мы помним только будущее", — сказала колумбийская певица.

Шакира на Latin Grammy Фото: Getty Images

Еще одна большая награда вечера досталась другой колумбийке.

Лучшим альбомом года стал "Mañana será bonito" ("Завтра будет хорошо") Кароль Джи.

Шакира вышла на сцену в эффектном золотом платье от Dolce & Gabbana с высоким разрезом и изображением Девы Марии на лифе. Она исполнила песню, которую посвятила своим двоим детям.

Шакира на Latin Grammy

После того, как уроженка Барранкильи спела вступительные строки Acrostico, включили заранее записанные видео выступления 11-летнего Милана и 9-летнего Саши. Это, несомненно, было самое эмоциональное выступление вечера, демонстрирующее материнскую любовь среди хаоса, с которым Шакира столкнулась на протяжении 2022 и 2023 годов после ее скандального разрыва с Пике.

Напомним, ранее Шакира, которая рассталась с футболистом Жераром Пике в июне 2022 года, откровенно рассказала о разрыве их 11-летних отношений во время интервью Billboard.

Певица рассказала, что верила в вечную любовь, такую же, как и у ее родителей, которые вместе уже 50 лет.