"Я сказала себе, что он влюбится в кого-то своего возраста": Брижит Макрон поделилась личными воспоминаниями

Брижит несколько раз откладывала свадьбу с Эммануюлем Макроном, чтобы не "разрушать" жизни своих детей.

Брижит Макрон призналась, что ждала десять лет, прежде, чем выйти замуж за Эммануюля Макрона. И делала это ради своих детей. Об этом пишет Paris Match.

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В редком личном интервью 70-летняя первая леди Франции рассказала, что она отложила свадьбу со своим мужем, 45-летним президентом Франции Эмманюлем Макроном, на десять лет ради троих своих детей, которые примерно того же возраста, что и ее супруг.

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Макрону было 15 лет, когда он влюбился в бывшую тогда замужем Брижит Озьер, которая была на 25 лет старше его. Она была его учителем драмы в католической школе Провиденс в Амьене, на севере Франции, а ее дочь Лоуренс была одноклассницей Макрона.

Брижит и Эмманюэль Макрон Фото: Getty

Их роман расцвел и вызвал скандал в провинции. Затем родители Макрона отправили его в Париж, чтобы он пошел в другую школу, но его желание быть с учительницей и чувства к ней остались.

Брижит вспомнила, что говорила себе в то время, что как только Эммануюль окажется в Париже, он "влюбится в кого-то своего возраста", но этого не произошло.

Брижит уволилась с работы, но сказала, что "единственным препятствием" их отношений были ее дети, поскольку она не хотела "разрушать их жизнь".

"Это длилось десять лет, время поставить их на рельсы. Вы можете себе представить, что они слышали. Но я не хотела упускать свою жизнь", — сказала она.

Брижит Макрон Фото: Getty Images

Ее сын на три года старше Макрона, а ее дочери, которым сейчас 46 и 39 лет, ровесники ее второго мужа.

Она также добавила, что не знает, что бы сказали ее родители о ее браке с бывшим студентом, но отметила, что ее братья и сестры иногда шутили по поводу сплетен, окружающих ее отношения с Макроном.

В конце концов она вышла замуж за Макрона — государственного служащего, которому на тот момент было под тридцать, — в 2007 году, после того как годом ранее развелась со своим бывшим мужем Андре-Луи Озьером.

Несмотря на то, что Брижит уже замужем 16 лет, она говорит, что ее мужу все еще удается удивлять и поражать ее своей впечатляющей памятью и интеллектом.

"У меня было много блестящих учеников, но ни один из них не обладал его способностями. Я всегда восхищалась им", — объяснила она.

Пара наслаждается спокойной жизнью вместе в Елисейском дворце, когда президент возвращается домой около 22:00 и 23:00, и Брижит готовит ему завтрак, а иногда и ужин.

Брижит и Эмманюэль Макрон Фото: Getty Images

В то время как ее муж проводит весь день, концентрируясь на политических вопросах, первая леди Франции преподает взрослым в благотворительных целях и уделяет особое внимание добрым делам.

Она уже привыкла к критике, которая сейчас исходит от государственного учреждения, и принимает комментарии по поводу ее образов.

На своем посту она встречается со многими иностранными лидерами и в своем недавнем интервью похвалила короля и королеву, посетивших Париж в сентябре.

Брижит признается, что поначалу волновалась, но эти опасения развеялись, когда Камилла поприветствовала ее поцелуем в щеку, "задав тон".

Визит короля Чарльза во Францию Фото: Getty Images

Она похвалила юмор Чарльза и деликатность королевской четы и рассказала, как встретила Чарльза и Камиллу за частным аперитивом в Елисейском дворце, назвав это "чудесным моментом".

Напомним, ранее эксперт предположила, какие процедуры красоты могла сделать Брижит Макрон, чтобы выглядеть моложе.