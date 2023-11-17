Королева Камилла появилась с подвеской за 2300 фунтов стерлингов (фото)

Жена короля Чарльза III продемонстрировала целый ряд особых для нее украшений.

Королева Камилла вышла на публику с подвеской за 2300 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

16 ноября 2023 года супруга короля Великобритании Чарльза III посетила прием в Букингемском дворце, где награждали победителей конкурса эссе Королевы Содружества 2023 QCEC.

Монаршая персона выбрала для появления на публике синее платье anna valentine. На ее ногах были черные ботинки на каблуках.

Образ Камиллы дополнила подвеска Kiki McDonough: голубой топаз с бриллиантом в желтом золоте. Ее цена составляет £2,300 (около 103 тысяч грн).

Королева Камилла

Впрочем, эта подвеска не стала единственным украшением жены британского монарха. Она также надела золотую пластину с центральным камнем рубина (ее июльский камень) и 5 инициалами своих внуков от первого брака: Лола, Фредди, Элиза, Луи и Гус.

Также частью нового образа Камиллы стала брошь с короной Тюдоров.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Также королева Великобритании надела винтажный браслет Van Cleef из желтого золота и агата за $5,123 (около 190 тысяч грн).

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Королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла примерила любимую тиару покойной Елизаветы II.

Также Фокус писал о новом головном уборе королевы Камиллы от известного шляпника.