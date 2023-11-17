Королева Камилла появилась с подвеской за 2300 фунтов стерлингов (фото)

Жена короля Чарльза III продемонстрировала целый ряд особых для нее украшений.

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Королева Камилла вышла на публику с подвеской за 2300 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

16 ноября 2023 года супруга короля Великобритании Чарльза III посетила прием в Букингемском дворце, где награждали победителей конкурса эссе Королевы Содружества 2023 QCEC.

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Монаршая персона выбрала для появления на публике синее платье anna valentine. На ее ногах были черные ботинки на каблуках.

Образ Камиллы дополнила подвеска Kiki McDonough: голубой топаз с бриллиантом в желтом золоте. Ее цена составляет £2,300 (около 103 тысяч грн).

Королева Камилла

Впрочем, эта подвеска не стала единственным украшением жены британского монарха. Она также надела золотую пластину с центральным камнем рубина (ее июльский камень) и 5 инициалами своих внуков от первого брака: Лола, Фредди, Элиза, Луи и Гус.

Также частью нового образа Камиллы стала брошь с короной Тюдоров.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Также королева Великобритании надела винтажный браслет Van Cleef из желтого золота и агата за $5,123 (около 190 тысяч грн).

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Королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла примерила любимую тиару покойной Елизаветы II.

Также Фокус писал о новом головном уборе королевы Камиллы от известного шляпника.