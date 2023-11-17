Королева Камілла зʼявилася з підвіскою за 2300 фунтів стерлінгів (фото)

Дружина короля Чарльза ІІІ продемонструвала цілу низку особливих для неї прикрас.

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Королева Камілла вийшла на публіку з підвіскою за 2300 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

16 листопада 2023 року дружина короля Великобританії Чарльза ІІІ відвідала прийом у Букінгемському палаці, де нагороджували переможців конкурсу есе Королеви Співдружності 2023 QCEC.

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Монарша персона обрала для появи на публіці синю сукню anna valentine. На її ногах були чорні черевики на підборах.

Образ Камілли доповнила підвіска Kiki McDonough: блакитний топаз з діамантом у жовтому золоті. Її ціна становить £2,300 (близько 103 тисяч грн).

Королева Камілла

Втім, ця підвіска не стала єдиною прикрасою дружини британського монарха. Вона також одягнула золоту пластину з центральним каменем рубіну (їїї липневий камінь) та 5 ініціалами своїх онуків від першого шлюбу: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гус.

Також частиною нового образу Камілли стала брошка з короною Тюдорів.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Також королева Великобританії одягла вінтажний браслет Van Cleef із жовтого золота та агату за $5,123 (близько 190 тисяч грн).

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Королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла приміряла улюблену тіару покійної Єлизавети ІІ.

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