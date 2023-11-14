Не гідна: чому королева Камілла була проти Кейт Міддлтон на початку її роману з Вільямом

Принцеса Уельська стала першою жінкою з робітничого класу, яку прийняли в королівську родину Великобританії.

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Стало відомо, як королева Камілла вплинула на стосунки принца Вільяма та Кейт Міддлтон під час їхнього розставання на початку 2000-х. Про це пише Express.

Романтична історія принца та принцеси Уельських розпочалася ще у 2001 році під час їхнього навчання в Сент-Ендрюському університеті. Втім, за кілька років після цього пара вирішила розійтися і знайти "свій власний шлях".

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон у день свого весілля у 2011 році Фото: Скриншот

Події 2007 року пригадує королівський експерт Крістофер Андерсон.

"Люди почали говорити мені, що за цим стоїть Камілла, вона аристократка, вона завжди оберталася в королівських колах, вона завжди вважала себе спадкоємицею Аліси Кеппел, своєї прабабусі, коханки Едуарда VII. Вона не дивилася на Кейт як на людину, гідну приєднатися до королівської родини", — розповідає фахівець.

Андерсон додав, що дружина короля Чарльза ІІІ вважала обраницю його сина не гідною приєднатися до британських роялів через її походження. Принцеса Уельська — перша жінка з робітничого класу, прийнята до королівської родини.

"Вона походить із шахтарів, а її мати була стюардесою", — зазначає королівський експерт.

Королева Камілла та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Згодом батько принца Вільяма наполіг, щоб син або повністю відпустив Міддлтон, або одружувався з нею. І ця розмова також була з ініціативи королеви Камілли.

Уельські Фото: Getty

У 2011 році пара одружилася та наразі виховує трьох спільних дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Нагадаємо, Уельські пірнули з аквалангом на Багамах.

Також Фокус писав про тіари королеви Єлизавети ІІ, які може приміряти Кейт Міддлтон.