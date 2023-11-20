Анастасия Приходько впервые рассказала о конфликте с Потапом

Какая черная кошка пробежала между звездами до сих пор точно никто не знает.

Анастасия Приходько рассказала всю правду о 12-летнем конфликте с рэпером Потапом.

Подробностями певица поделилась в интервью проекту "ТСН. Наедине".

Приходько призналась, что история неприязни между ней и Потапом началась еще в украинском Крыму, в далеком 2011 году. Тогда артисты вместе выступали на концерте.

Как утверждает Анастасия, это была первая их встреча, которая оставила негативные воспоминания и эмоции. Еще тогда рэпер не хорошо повел себя по отношению к Приходько, что очень ее задело.

Приходько подчеркнула, что никогда не начинает конфликтовать сама и только если кто-то оскорбляет ее, она дает ответ.

Певица отмечает, что пока не будет рассказывать подробностей и даст эту возможность рэперу Потапу.

"Если Потап найдет в себе силы и мужество рассказать, как он себя вел, неоднократно, в мою сторону, тогда я буду говорить то, что произошло. Но я даю возможность. Чтобы он не зассал. Как мужчина, выйди скажи, почему так происходит",- сказала Приходько.

Певица также рассказала, что до сих пор помнит, как Потап унизил всю Украину сняв штаны на выступлении в Кремле. Тогда в Украине началась война, а он сказал, что благодарит за то, что нас принимают.

Но это не единственное, что делал и продолжает делать рэпер. По мнению Приходько, то, что сейчас делает Потап позорит и унижает всю Украину. Его песни, выступления, слова, все это очень раздражает певицу. Она считает, что сегодня Потап "не на часі", и он точно не тот артист, который должен выезжать за пределы Украины, популяризировать ее культуру и прославлять наши территории.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны в Украине и после исчезновения рэпера за пределами родины, Анастасия Приходько неоднократно эмоционально высказывалась в сторону Потапа. После его возвращения в Украину ситуация только подогрелась. Сейчас же Анастасия активно высказывается о творчестве рэпера и не боится говорить, что он позорит Украину. В свою очередь Потап, пока, никаким образом не реагирует на упреки певицы в его сторону.

Напомним, украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала Потапа за его вечеринку с россиянами в Дубае.