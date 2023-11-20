Невеста Криштиану Роналду показала их младшую дочь (фото)
Девочка родилась весной 2022 года. Во время родов ее брат-близнец Эйнджел умер.
29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала свою младшую дочь от Криштиану Роналду, 38. Снимками с годовалой наследницей звезда соцсетей делится в Instagram.
"Этапы "тихой" прогулки", — написала мама двоих детей, отметив локацией Мадрид, Испания.
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На фото годовалая Белла Эсмеральда толкала коляску со своими куклами, а мама контролировала малыша. Дочь Криштиану Роналду была одета в джинсовый сарафан, светлую кофточку и колготки. Между тем Джорджина продемонстрировала фигуру в мини-шортах и белом топе. Волосы мама двоих детей собрала в пучок и надела солнцезащитные очки.
"Королева и принцесса", "Какая милая семья лучшего игрока в истории!!!", "Двойная коляска, потому что у нее есть близнец на небе", — пишут фолловеры испанской модели в комментариях, имея в виду братика Беллы Эсмеральды, который умер во время родов.
Также звездная пара воспитывает общую дочь Алану Мартину и наследников футболиста не от Джорджины: Криштиану-младшего, Еву и Матео.
Напомним, возлюбленная Роналду украсила обложку известного глянца.
Также Фокус писал о тренировках Джорджины и Криштиану Роналду в спортзале.