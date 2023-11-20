Невеста Криштиану Роналду показала их младшую дочь (фото)

Девочка родилась весной 2022 года. Во время родов ее брат-близнец Эйнджел умер.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала свою младшую дочь от Криштиану Роналду, 38. Снимками с годовалой наследницей звезда соцсетей делится в Instagram.

"Этапы "тихой" прогулки", — написала мама двоих детей, отметив локацией Мадрид, Испания.

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На фото годовалая Белла Эсмеральда толкала коляску со своими куклами, а мама контролировала малыша. Дочь Криштиану Роналду была одета в джинсовый сарафан, светлую кофточку и колготки. Между тем Джорджина продемонстрировала фигуру в мини-шортах и белом топе. Волосы мама двоих детей собрала в пучок и надела солнцезащитные очки.

Джорджина Родригес с дочерью Беллой Эсмеральдой

"Королева и принцесса", "Какая милая семья лучшего игрока в истории!!!", "Двойная коляска, потому что у нее есть близнец на небе", — пишут фолловеры испанской модели в комментариях, имея в виду братика Беллы Эсмеральды, который умер во время родов.

Также звездная пара воспитывает общую дочь Алану Мартину и наследников футболиста не от Джорджины: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, возлюбленная Роналду украсила обложку известного глянца.

Также Фокус писал о тренировках Джорджины и Криштиану Роналду в спортзале.