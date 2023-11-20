Джастин Тимберлейк хочет подать в суд на Бритни Спирс за ее мемуары

Артистка раскрыла ранее неизвестные подробности их отношений в начале 2000-х.

42-летний американский певец и актер Джастин Тимберлейк хочет подать в суд на Бритни Спирс, 41, за ее мемуары "Женщина во мне". Об этом пишет Radar Online.

Поскольку артистка раскрыла ряд подробностей их романтических отношений в начале 2000-х, Тимберлейк получил волну хейта. В частности, Бритни вспомнила измены экс-возлюбленного и свою беременность от него, которую пришлось оборвать, поскольку музыкант "не был готов стать отцом".

"Джастин в ярости и рассматривает юридические варианты. Он готов подать на Бритни в суд и заставить ее заплатить!" — рассказывает источник издания.

В частности, сообщается, что певец столкнулся с сильным хейтом в свой адрес, из-за чего был вынужден отменить несколько выступлений в рамках промо-кампании по продвижению нового альбома.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс Фото: Getty

Звездная пара встречалась в начале 2000-х. В 2004 Спирс вышла замуж за Джейсона Александра, с которым пробыла в браке около суток. В том же году она заключила официальный союз с танцором Кевином Федерлайном, которому родила двух сыновей — Джейдена и Шона. В 2007 они развелись.

В 2022 Бритни Спирс вышла замуж за тренера Сэма Асгари, с которым через год развелась тоже.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс Фото: Getty Images

Между тем Тимберлейк более 10 лет женат на Джессике Билл и воспитывает двух сыновей — Сайласа и Финеаса.

Напомним, Джастин Тимберлейк впервые появился на публике с женой после релиза мемуаров Бритни Спирс.

Также Фокус писал о реакции семьи Джастина Тимберлейка на выход книги его бывшей возлюбленной.