Катя Осадчая показала, как провела выходные с детьми (фото)

Юрий Горбунов по-особенному отметил Международный день мужчин с сыном Иваном.

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как провела выходные с семьей. Кадрами ноябрьского уикенда звезда экрана поделилась в Instagram.

В частности, журналистка поделилась снимком шоумена Юрия Горбунова с двумя их детьми — шестилетним Иваном и двухлетним Даниилом.

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Также мама троих детей показала, какое фото сделал для нее младший сын, и призналась, что не любила делать "домашку" сама, а теперь приходится снова проходить эти этапы с детьми.

Фото: Instagram kosadcha Фото: Instagram kosadcha Фото: Instagram kosadcha

Тем временем Юрий Горбунов поделился забавным кадром со своим первенцем Иваном. В Международный день мужчин звездный отец учил сына правильно бриться.

"Сегодня, пока наш самый маленький мужчина спал, Иван внес особый момент в утро! Попросил меня научить его бриться", — написал отец двоих детей, признавшись, что раньше сын лишь наблюдал за процессом.

Юрий Горбунов с сыном Иваном

Звездная пара воспитывает двух общих детей. У Екатерины Осадчей также есть старший сын Илья, которому недавно исполнилось 20 лет.

Напомним, планирует ли старший сын телеведущей Илья возвращаться в Украину после учебы в США.

Также Фокус писал об осенней прогулке Екатерины Осадчей по Киеву.