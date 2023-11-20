Кэмерон Диас заметили на редкой прогулке с семьей (фото)

Звезда "Ангелов Чарли" отправилась позавтракать с дочерью и мужем в Монтесито.

51-летнюю американскую актрису и модель Кэмерон Диас заметили на редкой семейной прогулке с мужем и дочерью. Об этом пишет Page Six.

Звезда экрана и гитарист Бенджи Мэдден, 44, были замечены на осенней прогулке с трехлетней дочерью Реддикс. Семья выходила из ресторана Tre Lune в Монтесито, штат Калифорния, после завтрака.

Диас, которая выбрала для выхода полностью черный наряд, держала малыша за руку, когда Реддикс прыгала по территории парковки. К образу знаменитость также добавила темную поясную сумку Prada. Наследница звезды "Ангелов Чарли" продемонстрировала молочный костюмчик и красную обувь.

Тем временем Бенджи Мэдден надел черные джоггеры и худи, дополнив образ черно-белой кепкой.

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Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден с дочерью

История любви звездной пары началась в мае 2014 года, когда они познакомились на одном из публичных мероприятий. В декабре того же года влюбленные обручились, а в январе 2015 поженилась. В январе 2020 года у знаменитостей родилась дочь Реддикс.

Напомним, Гвинет Пэлтроу поздравила Кэмерон Диас с 51-м днем рождения.

Также Фокус писал о стильном образе Кэмерон Диас в темных тонах.