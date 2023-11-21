Леонардо Ди Каприо признался, что мечтает сделать до 50 лет (видео)

В ноябре 2023 года голливудской звезде исполнилось 49 лет.

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо признался, что хочет сделать к своему 50-летию через год. Мыслями по этому поводу звезда фильма "Убийцы цветочной луны" поделился в недавнем интервью.

Во время разговора с Крисом Коннелли из ABC News в программе "Доброе утро, Америка" Ди Каприо, которому 11 ноября 2023 года исполнилось 49 лет, рассказал о создании своего последнего фильма "Убийцы цветочной луны" вместе Лили Гладстон, которая сыграла жену актера в новой картине Мартина Скорсезе. Впоследствии Коннелли спросил Ди Каприо о его целях перед тем, как достичь 50-летия в 2024 году.

"Знаете что? Просто еще один фильм. Еще один фильм", — сказал голливудский актер.

Леонардо Ди Каприо

Отметим, что события фильма "Убийцы цветочной луны" происходят в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж из городка Оклахома. В тот период начались загадочные убийства представителей племени, а Роберт Де Ниро сыграл дядю персонажа Ди Каприо, который женился на Лили Гладстоун.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Ди Каприо, чья бабушка рядом с Одессой, снялся в ряде популярных картин: "Титаник", "Поймай меня, если сможешь", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит" и др.

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун украсили обложку британского Vogue.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Леонардо Ди Каприо.