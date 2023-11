Похудеть к Новому году: 6 лучших способов быстро привести фигуру в порядок

Вероятно, вы понимаете, что не существует волшебного эликсира или упражнения, которые за одну ночь сделают вас стройнее. Но есть способы, которые действительно могут помочь, достаточно проявить немного упорства.

"Энергетический баланс сводится к единственной идее: все калории должны учитываться на основе принципа термодинамики", — объясняет тренер Саша Миховилович. "Термодинамика описывает взаимосвязь между теплом и энергией и то, как они преобразуются друг в друга. Термодинамика объясняет, как энергия передается из одного места в другое и из одной формы в другую". Например, когда вы едите больше калорий, чем тратите, энергия "сохраняется". Когда вы расходуете большее количество калорий, чем потребляете, энергия "теряется". "Если вы хотите вызвать изменения в своем теле в течение определенного периода времени, вам придется работать, тратя больше энергии и создавая небольшой дефицит потребляемой энергии", — подчеркивает Миховилович. Перед вами шесть лучших способов, которые помогут получить стройное тело. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Кардио

Фото: Getty Images

Если вы хотите сбросить вес, аэробные упражнения — отличное начало. Исследования показывают, что регулярные кардио-тренировки — безопасный и эффективный путь к снижению веса.

"Увеличение физической активности, включающей увеличение частоты сердечных сокращений, может заставить вас сжигать больше калорий в течение дня, то есть повысить метаболизм", — говорит Миховилович. "Включив в свой распорядок дня часть тренировок или повседневных занятий (игры с детьми, работа в саду, пробежка с собакой). Когда вы постоянно дышите с более высокой частотой, то получаете кардио!"

Силовая тренировка

Выполнение силовых тренировок с собственным весом, эспандерами, гантелями, гирями и т. д. создает нагрузку на ваше тело. Это повышает способность ваших костей, мышц и соединительной ткани "реагировать на внешние воздействия", — говорит эксперт.

"Силовые тренировки наращивают мышечную массу, способствуя усилению метаболизма, что в конечном итоге приводит к более значительному сокращению жира", — добавляет Миховилович. "Наращивая мышечную массу, мы можем улучшить метаболизм, потому что вашему организму требуется больше энергии для поддержания и использования этих мышц. Таким образом, вы сжигаете больше калорий как во время тренировки, так и после нее (для восстановления мышц)".

Гидратация

Фото: Freepik

Питье большого количества воды в течение дня очень важно для общего здоровья и усилий по снижению веса. "Если вы увеличиваете физическую активность больше, чем обычно, поскольку вы больше потеете, очень важно также увеличить потребление воды", — подчеркивает тренер. "Если вы обезвожены, функции вашего организма будут менее эффективными, и вам будет труднее достичь своих целей!"

Соблюдение противовоспалительной диеты

Фото: Freepik

Как и в случае с любой новой диетой или режимом физических упражнений, важно сначала поговорить с семейным врачом или диетологом, чтобы убедиться, что это лучший вариант для вас. Существует множество экстремальных диет и пищевых тенденций, из-за которых сложно определить, что работает, а что нет.

"Если врач разрешил вам внести изменения в свой рацион, я всегда рекомендую всем начать с диеты, ориентированной на цельные продукты, обладающие противовоспалительными свойствами, и свести к минимуму обработанные продукты и напитки", — говорит Миховилович. "Соблюдение противовоспалительной диеты может способствовать здоровому микробиому кишечника и замедлять пищеварение, чтобы предотвратить скачки уровня глюкозы в крови".

Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что вам нельзя есть, сосредоточтесь на том, что можно!

Сон и восстановление

Фото: Freepik

Когда вы спите и восстанавливаетесь, может показаться, что вы не проявляете инициативы в своих усилиях по снижению веса, но эта часть процесса имеет решающее значение. "Все приведенные выше советы будут практически бесполезны, если вы не восстанавливаетесь, не отдыхаете и не спите", — объясняет эксперт. "Думайте об этом как: "Усердно работай, усерднее восстанавливайся". Сон является важным компонентом восстановления мышц. Пока вы спите, ваше тело претерпевает ряд физиологических изменений, которые помогают восстанавливать поврежденные ткани".

Чтобы создать идеальные условия для сна, постарайтесь придерживаться постоянного графика. Кроме того, убедитесь, что в вашей комнате прохладно, темно и тихо, и выключите все устройства с синим светом задолго до того, как отправитесь спать.

Будьте последовательны

И последнее, но не менее важное: последовательность имеет решающее значение, когда вы работаете над достижением любой цели. "Постарайтесь перестать думать о краткосрочной перспективе, потому что неизбежно, что краткосрочный план потерпит крах", — говорит Миховилович.

Три полезных совета от тренера: начинать с малого и постепенно наращивать свой прогресс, обратиться за помощью к сертифицированному тренеру или диетологу и выбрать тренировки или методы, которые вам действительно нравятся.

Напомним, диетологи рассказали, как бананы помогут в снижении веса.

Ранее Фокус писал о том, какие 3 продукта нужно есть на завтрак, чтобы быстрее похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.