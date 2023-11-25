Том Бачик показал идеальный маникюр для встречи зимы 2023-24 (видео)

Популярный в Голливуде нейл-мастер предлагает однотонное покрытие, дополненное блестящей втиркой.

Том Бачик показал стильный и интересный маникюр для встречи зимы 2023-24. Роликом своей новой работы знаменитый нейл-мастер поделился в Instagram.

Специалист, к которому обращаются Дженнифер Лопес и Селена Гомес, предлагает обратить внимание на карамельный оттенок покрытия. Сам лак Бачик дополнил блестящей втиркой.

"Клубнично-карамельный. Нарисуйте коричневую основу, я использую гель для французского маникюра в "Feeling Sedimental" от @apresnailofficial. Добавьте свои взбитые сливки радужной хромированной пудрой от @cndworld", — рекомендует известный голливудский нейл-мастер.

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Поскольку уже с начала декабря начинаются праздничные корпоративы, поэтому можно смело делать блестящий маникюр, который будет поднимать ваше настроение и создавать особую предновогоднюю атмосферу.

Новая работа Тома Бачика

"Точность", "Всегда делает лучшее", "Влюблена в них", — реагируют на блестящий вариант покрытия подписчики Бачика в соцсети.

Напомним, какой маникюр на осень 2023 выбирала Дженнифер Лопес.

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