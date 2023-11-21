Невероятно юная 51-летняя супруга президента Кореи встретилась с Чарльзом III

Ким Кон Хи вместе с супругом прибыла с официальным визитом в Великобританию.

Сегодня в Великобританию прибыли президент Южной Кореи Юн Сок Ель и его супруга, Ким Кон Хи. Первую леди Южной Кореи часто обсуждают из-за ее поразительно юного и даже, как пишут таблоиды, "кукольного" облика. Президент и первая леди уже встретились с королем Чарльзом, королевой Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Они наблюдали за парадом, а в Букингемский дворец гости отправились на старинной карете. Об этом пишет Daily Mail.

Юн и его жена, прибывшие в Великобританию в понедельник, получат полное обслуживание на красной дорожке во время насыщенного событиями тура – ​​первого государственного визита южнокорейского лидера за десятилетие.

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Для короля Чарльза это первый государственный визит иностранного лидера после его коронации в мае. И второй с того момента, как он воцарился на троне после смерти матери, королевы Елизаветы.

Визит президента Южной Кореи в Великобританию Фото: Getty Images

Все началось с торжественного приема, когда Юна и его супругу встречали король Чарльз и принц Уильям с супругами.

После президент и его супруга отправилась на частный обед в Букингемском дворце, а затем посетила Вестминстерское аббатство.

Вечером их ждет большой государственный банкет во дворце, куда приглашены 170 гостей.

Для встречи с королем Ким Кон Хи выбрала пальто модного в этом сезоне серого цвета. Образ она дополнила серыми колготками и черными туфельками на шпильке.

Наряд первой леди Южной Кореи получился очень элегантным и подходящим для пасмурной лондонской погоды.

Визит президента Южной Кореи в Великобританию

Поездка также носит деловой характер.

Юн и Риши Сунак должны будут договориться об углублении сотрудничества, а их министры должны были начать переговоры по обновленному соглашению о свободной торговле.

"Ожидается, что торговля и инвестиции будут ключевыми направлениями визита", — заявили ранее на Даунинг-стрит.

Правительство Великобритании стремится заключить новые соглашения со странами по всему миру после выхода из Европейского Союза, особенно с быстрорастущими экономиками в Индо-Тихоокеанском регионе.

Для встречи президента Южной Кореи Кейт Миддлтон выбрала яркий красный ансамбль: пальто-кейп она дополнила широкополой шляпой.