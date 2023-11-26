В соцсетях опубликовали запись настоящего голоса легендарного Бэнкси

20 лет назад Бэнкси чуть не раскрыл свое инкогнито.

Бэнкси был и остается самым таинственным художником нашего времени. Никто не знает, как он выглядит. Но 20 лет назад он чуть не сбросил маску и даже раскрыл свое настоящее имя в радиоинтервью. Об этом пишет Daily Mail.

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Бэнкси дал интервью BBC в 2003 году, но оно так и не транслировалось полностью.

Уличный художник защищает свои граффити в клипе, а также говорит, что его зовут "Робби".

Голос Бэнкси

Голос Бэнкси был услышан впервые за 20 лет назад после того, как был обнаружен редкая аудиозапись, на которой он дает интервью, отказываясь извиниться за свои граффити.

Аудиозапись дала поклонникам уличного художника новую заманчивую подсказку относительно его настоящей личности.

Запись датируется 2003 годом, когда бывший корреспондент BBC по вопросам искусства Найджел Ренч брал интервью у Бэнкси по случаю открытия его выставки "Война за газон" в Восточном Лондоне .

Лишь часть этого материала была показана в июле в программе "PM" на Radio 4, но Ренч недавно слушал подкаст "История Бэнкси", вышедший в июле этого года, что побудило его найти полное интервью на мини-диске у себя дома.

BBC выпустила бонусный выпуск подкаста, в котором рассказывается об этом обсуждении. В интервью Бэнкси оправдывает то, как он быстро выполняет свою работу под прикрытием, говоря: "Я здесь не для того, чтобы извиняться за это. Это более быстрый способ донести свою точку зрения, верно?".

В 2008 году газета Mail On Sunday опубликовала фотографию, сделанную на Ямайке, на которой, как говорят, изображен Бэнкси, которого опознали как Робина Ганнингема из Бристоля.

Предполагаемое фото Бэнкси

"Точно так же моя мама каждое воскресенье готовила воскресное жаркое и каждое воскресенье говорила: "На приготовление уходит несколько часов, а на то, чтобы съесть, — минуты". А теперь она ест блюда из микроволновой печи за одного и кажется намного счастливее. Я действительно придерживаюсь такого подхода к искусству. Я хочу закончить это и вытереть пыль", — говорил Бэнкси в интервью.

Отвечая на вопрос о том, что граффити являются вандализмом и незаконны, Бэнкси сказал, что другие люди могут это изменить и просто от них избавиться.

Интервью также дает подсказку относительно имени Бэнкси. Когда интервьюер спрашивает его, был ли это "Роберт Бэнкс", артист отвечает: "Это Робби".

Имя Робина Ганнингема впервые было раскрыто в ходе расследования Mail On Sunday в 2008 году, в котором сообщалось, что он бывший школьник из Бристоля. Газета опубликовала фотографию, сделанную на Ямайке в 2004 году, на которой виден мужчина с мешком аэрозольных баллончиков у ног, которого опознали как мистера Ганнингема.

Также считается, что Бэнкси носил имя Робин Бэнкс, а в 2017 году диджей Голди назвал его в интервью подкаста Distraction Pieces "Робом".

Художник стал всемирно известным благодаря использованию трафаретов для нанесения незаконных изображений на общественные стены, а его скрытная личность является частью его привлекательности.

Граффити Бэнкси в Украине Фото: banksy.co.uk

Один из его самых примечательных моментов произошел в 2003 году, когда он переоделся пенсионером и установил произведение на освободившееся место в галерее Британия в Лондоне.

Его работа "Девушка с воздушным шаром", как известно, самоуничтожилась в лондонском торговом зале Sotheby's, когда в 2018 году она поползла в измельчитель и не была полностью уничтожена, когда измельчитель заело. Затем эта работа была переименована в "Любовь в мусорном ведре", а в 2021 году она была продана за 18,6 миллиона фунтов стерлингов, что является рекордом для работ Бэнкси.

Уничтожение картины Бэнкси

Также в прошлом месяце сообщалось, что бывший лоббист Лейбористской партии Джой Миллуорд, родом из Уэст-Мидлендса, якобы замужем за Бэнкси .

Она работала исследователем у члена парламента от лейбористской партии Остина Митчелла, который умер в 2021 году, а позже основала "Принцип Дела", лоббистскую группу для благотворительных организаций. Считается, что Джой Миллуорд познакомилась с Бэнкси в 2003 году, прежде чем они поженились в Лас-Вегасе в 2006 году.

Но никаких подтверждений этому нет.

Граффити Бэнкси в Украине Фото: banksy.co.uk

Напомним, Бэнкси, все также скрывая свою личность, успел побывать в Украине после начала войны с РФ и оставить несколько своих рисунков.