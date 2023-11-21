Наталья Могилевская презентовала щемящий клип об украинских беженцах, которые возвращаются домой

Могилевская заявила о возвращении к большому творчеству

48-летняя Наталья Могилевская презентовала клип на новую песню "Я возвращаюсь", которую посвятила всем украинцам, которые покинули дом из-за полномасштабной войны в Украине.

Презентация клипа состоялась на официальной ютуб-странице певицы вчера, 20 ноября.

Под видео работой певица написала, что эта работа полностью посвящена тем людям, которые возвращаются — домой, к своей силе и начинают жизнь с нуля, о военных, которые возвращаются после ранений на фронт, о других профессионалах, которые каждый день идут работать.

"Эта песня о возвращении к себе", — подчеркнула певица.

У себя на странице в инстаграм певица рассказала откуда взялась идея для видео.

"Хочу рассказать, как родилась идея видео. На самом деле, это известная цитата известного кадра Сергея Параджанова из фильма "Цвет граната". Украинский режиссер, который считается лучшим и самым известным культовым в мире. Он лежит и вокруг него огромное количество книг. Каждая книга это судьбы людей. И научиться чему-то можно только наблюдая, будучи внимательными и с уважением относиться к людям на планете Земля. К их судьбе, к их страданиям, потому, что каждая книга, это история каждого человека. Экраны вокруг меня, это судьбы разных людей, которые я встречала с 24 февраля во время войны", — отметила Могилевская.

Также певица рассказала, где провела съемки клипа, ведь все, почему-то решили, что она снимала клип за рубежом. А на самом деле съемки состоялись в киевском unit.city (первый в Украине инновационный парк), где находится множество известных радиостанций и Таврийские игры.

Стоит отметить, что Могилевская с 24 февраля 2022 года — начала полномасштабной войны, живет в Киеве. Артистка активно гастролирует и занимается благотворительностью.

Напомним, Наталья Могилевская показала последние фото с Ниной Матвиенко.