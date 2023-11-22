Девушки из южнокорейской группы Blackpink посетили прием в Букингемском дворце

Джису, Дженни, Розэ и Лиса присутствовали на торжественном приеме, который король Чарльз устроил для президента Южной Кореи.

Девушки из Blackpink прибыли в Букингемский дворец во время государственного визита президента Южной Кореи Юн Сок Еля и первой леди Ким Кон Хи в Лондон. И посетили торжественный прием, который корольЧарльз устроил для гостя. Всего на ужине присутствовали 300 гостей. Об этом пишет Vogue.

Государственный визит президента Южной Кореи Юн Сок Еля в Лондон породил один из самых примечательных международных кроссоверов поп-культуры за последнее время: K-Pop группу Blackpink в Букингемском дворце.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Никогда еще с тех пор, как Spice Girls общались с принцем Чарльзом в 1997 году, женская поп-группа такого масштаба не посещала нынешнего короля.

Участницы Blackpink в Букингемском дворце Фото: Getty Images

Их вклад в корейскую культуру не остался незамеченным Чарльзом, который, к их большому удивлению, сказал название группы во весь голос.

Чарльз отметил вклад Кореи в британскую культуру, включая "Игру в кальмара", BTS и фильмографию Пон Джун Хо.

Также он похвалил звезд K-Pop за их защиту окружающей среды. Для визита к королю девушки выбрали роскошные наряды.

Джису надела черное текстурированное платье с объемными рукавами из курортной коллекции Dior 2024 года от Марии Грации Кьюри.

Розэ, которую видели болтающей с королем Чарльзом после ужина, была одета в черное бархатное платье без бретелек с вырезом в форме сердца, который она сочетала с бантом в волосах. Свой классический образ она завершила черными туфлями с острым носком.

Дженни контрастировала со своими коллегами по группе в милом свадебном ансамбле. Платье с длинными рукавами было простым, но элегантным благодаря вырезу с открытыми плечами и шлейфу, который она дополнила черными босоножками на платформе и блестящим клатчем.

Лиса, единственная, кто отважилась отказаться от нейтральных оттенков, выбрала платье цвета морской волны и накидку от Жоржа Хобейки. Платье из тюля, расшитое бисером, она дополнила золотистыми туфлями на платформой и бриллиантовым колье.

Президент Южной Кореи на приеме в Букингемском дворце Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон на приеме появилась в элегантном белом платье с золотой вышивкой. И дополнила образ бриллиантовой тиарой, которую не доставали из королевской шкатулки уже 100 лет.