Бритни Спирс неожиданно поделилась снимком с мамой (фото)

Отношения артистки с мамой полны ссор и примирений.

41-летняя американская певица Бритни Спирс неожиданно поделилась архивным фото со своей мамой Линн, 68. Снимок звезда сцены опубликовала в Instagram с более 40 млн подписчиков.

Недавно артистка поссорилась со своей матерью из-за заявления о том, что женщина выбросила куклы и дневники Бритни из бывшего семейного дома.

Важно Мать Бритни Спирс много лет продавала ее наряды фанатам

Однако накануне певица намекнула на примирение, когда она поделилась архивной фотографией себя со своей матерью из поездки в Нью-Йорк в 2004 году.

На снимке Бритни и Линн были одеты в соответствии с декабрьской зимней погодой в теплые пальто, а артистка носила объемную меховую белую шапку с висячими помпонами и очки.

"Моя мама!!!" — подписала Бритни свой новый пост, который уже исчез со страницы знаменитости.

Бритни Спирс со своей мамой Фото: Скріншот

Жена Джейми Спирса также носила на руках белую собачку, а через плечо у нее была черная кожаная сумочка.

Еще ранее сообщалось, что Бритни помирилась с матерью в мае 2023 года, после того, как ее 13-летний период опекунства закончился в ноябре 2021. Женщина приезжала в дом своей звездной дочери, где они разговаривали и решили многолетние конфликты.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Напомним, Джастин Тимберлейк намерен подать на Бритни Спирс в суд из-за ее мемуаров "Женщина во мне".

Также Фокус писал о том, что сестра Бритни Спирс примет участие в реалити-шоу о выживании в джунглях.