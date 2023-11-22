Роберт Паттинсон мог не появиться в "Сумерках": в чем была причина

Культовой франшизе в 2023 году исполнилось 15 лет.

37-летнего английского актера Роберта Паттинсона сначала не хотели брать на главную роль в картине "Сумерки". Об этом пишет Screen Rant.

Режиссер первой части фильма и художница-постановщица Кэтрин Хардвик рассказала в подкасте "Happy Sad Confused", что главный герой "Сумерек", которые вышли в 2008 году, мог быть совсем другим.

А причиной стала внешность английского актера, который до того также появлялся в "Гарри Поттере".

"Когда он пришел ко мне, у него вместо волос была просто черная челка, а сам он был не в лучшей форме, потому что все время проводил в пабах", — вспомнила художница-постановщица.

Однако Паттинсон впоследствии удивил самих продюсеров американской киностудии Summit Entertainment.

"В этом весь Роб. На прослушивание он вообще пришел в заляпанной рубашке", — рассказала режиссер фильма, которая потом решила, что изменит прическу актеру, поэтому он впишется в роль вампира.

"Сумерки" Фото: Lionsgate Television

Оказалось, что на последнем этапе прослушиваний на роль Эдварда Каллена пробовали свои силы также Бен Барнс ("Хроники Нарнии", "Дориан Грей"), Шайло Фернандес и Джексон Рэтбоун, который все-таки сыграл во франшизе, однако Джаспера Хейла.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт в "Сумерках" Фото: Lionsgate Television

Напомним, возлюбленная Роберта Паттинсона подтвердила, что ждет от актера ребенка.

Также Фокус писал о сотрудничестве Роберта Паттинсона с Dior.