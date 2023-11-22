Украинские знаменитости с детьми собрались на презентации фильма "Загадай желание" (фоторепортаж)

В Киеве прошла масштабная премьера нового диснеевского мультфильма.

21 ноября в ТРЦ "Гулливер" состоялась презентация и допремьерный показ нового анимационного фильма киностудии "Disney" — "Загадай желание". Журналист Фокуса побывал на событии.

Розали Номбре, Юрий Марченко

Долгожданный мультфильм, созданный в лучших традициях диснеевской анимации, с применением классических жанровых приемов, собрал светский Киев в кинотеатре "Оскар". Украинские ведущие, певцы, блогеры и другие медийные личности посетили мероприятие с детьми — главной аудиторией кинопоказа.

Анатолий Анатолич и Юла с детьми

Так, в числе гостей были замечены Анна Малиновская с семьей, Анатолий Анатолич с супругой и детьми, Розали Номбре и Юрий Марченко, Макс Гордеев, Юлдия Ермолаева, Слава Соломка и другие.

Макс Гордеев

"Загадай желание" — это совместный проект создателей двух частей "Холодного сердца" Криса Бака и Фона Вирасунторна. Героев ленты озвучили Ариана ДеБос, Крис Пейн и Алан Тудик.

Юлия Ермолаева с детьми

Действие фильма происходит в волшебной стране Росас, где живет юная Аша. Предчувствие беды заставляет главную героиню загадать сильное желание. В результате, на помощь Аше приходит настоящая Звезда с небес. Вместе они вступили в противостояние с королем Магнифико.

Слава Соломка

Татьяна Карикова

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