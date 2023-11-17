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Стиль жизни

Соломия Витвицкая, Илона Гвоздева и Анна Малиновская на презентации нового альбома CHEEV (фоторепортаж)

CHEEV, Соломия Витвицкая фото 2023
Фото: Пресс-служба CHEEV | CHEEV, Соломия Витвицкая

Альбом был записан уже во время войны с РФ. Этим обусловлены идейные отсылки и название "Noir" — жанра в кинематографе, популярном во время Второй мировой войны.

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15 ноября, в помещении BARBARA bar (Atlas) состоялась закрытая презентация нового (второго) альбома певца и музыканта CHEEV — "Noir" (Нуар). Артист представил новую пластинку, эмоционально продолжающую первый альбом певца "Драма". А главной "жемчужиной" нового альбома стал сингл "Більше немає крил". Фокус побывал на презентации.

Слава Соломко, CHEEV Fullscreen
Слава Соломко, CHEEV

Название обусловлено влиянием на музыку CHEEV жанра синематик (кинематографической музыки). В песни из нового альбома включены элементы, которые используют для озвучивания фильмов.

CHEEV фото 2023 Fullscreen
CHEEV

Концепция названия альбома "Нуар" связана с соответствующим кинематографическим жанром. Свою популярность кино в стиле Нуар приобрело во время Второй Мировой войны. Новая пластинка CHEEV проводит определенную параллель с тем, что переживает наша страна сегодня, ведь альбом также записан во время войны.

Видео на песню "Більше немає крил"

Послушать альбом первыми и поддержать коллегу пришли продюсеры, музыканты, ведущие и другие известные медийные личности, в их числе Соломия Соломия Витвицкая, Слава Соломко, Илона Гвоздева, Анна Малиновская, Оля Цибульская и многие другие.

Соломия Витвицкая фото 2023 Fullscreen
Соломия Витвицкая

"В альбоме тематически большое количество ссылок на фильмы. В песне "Мечтаешься" – "будто я навеки в фильме сороковых, все черно-белое", в песне "Где моя любовь живет" – "Наши сериал ждут новые сезоны, но теперь в тонах "нуар"", в песне "Не тот герой" – "Даже и в сеткомах не всегда все хорошо, хотя и каждая серия заканчивается все равно закадровым смехом". Альбом начинается довольно мрачно, но с каждой песней добавляется все больше надежды, а заканчивается он фразами "мы вдвоем, и этого нам достаточно любить как в последний раз, ведь я с тобой", — комментирует новую пластинку CHEEV.

Илона Гвоздева фото 2023 Fullscreen
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева, Анна Малиновская фото 2023 Fullscreen
Илона Гвоздева, Анна Малиновская
CHEEV, Соломия Витвицкая фото 2023 Fullscreen
CHEEV, Соломия Витвицкая
Оля Цибульская фото 2023 Fullscreen
Оля Цибульская
Коля Матросов фото 2023 Fullscreen
Коля Матросов
Андриана Кучер фото 2023 Fullscreen
Андриана Кучер
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Слава Соломко фото 2023 Fullscreen
Слава Соломко
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Коля Матросов фото 2023 Fullscreen
Коля Матросов
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Лидия Новослецкая фото 2023 Fullscreen
Лидия Новослецкая
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Ранее Фокус писал о масштабном допремьерном показе фильма "Первый код".