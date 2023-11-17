Соломия Витвицкая, Илона Гвоздева и Анна Малиновская на презентации нового альбома CHEEV (фоторепортаж)

Альбом был записан уже во время войны с РФ. Этим обусловлены идейные отсылки и название "Noir" — жанра в кинематографе, популярном во время Второй мировой войны.

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15 ноября, в помещении BARBARA bar (Atlas) состоялась закрытая презентация нового (второго) альбома певца и музыканта CHEEV — "Noir" (Нуар). Артист представил новую пластинку, эмоционально продолжающую первый альбом певца "Драма". А главной "жемчужиной" нового альбома стал сингл "Більше немає крил". Фокус побывал на презентации.

Слава Соломко, CHEEV

Название обусловлено влиянием на музыку CHEEV жанра синематик (кинематографической музыки). В песни из нового альбома включены элементы, которые используют для озвучивания фильмов.

CHEEV

Концепция названия альбома "Нуар" связана с соответствующим кинематографическим жанром. Свою популярность кино в стиле Нуар приобрело во время Второй Мировой войны. Новая пластинка CHEEV проводит определенную параллель с тем, что переживает наша страна сегодня, ведь альбом также записан во время войны.

Видео на песню "Більше немає крил"

Послушать альбом первыми и поддержать коллегу пришли продюсеры, музыканты, ведущие и другие известные медийные личности, в их числе Соломия Соломия Витвицкая, Слава Соломко, Илона Гвоздева, Анна Малиновская, Оля Цибульская и многие другие.

Соломия Витвицкая

"В альбоме тематически большое количество ссылок на фильмы. В песне "Мечтаешься" – "будто я навеки в фильме сороковых, все черно-белое", в песне "Где моя любовь живет" – "Наши сериал ждут новые сезоны, но теперь в тонах "нуар"", в песне "Не тот герой" – "Даже и в сеткомах не всегда все хорошо, хотя и каждая серия заканчивается все равно закадровым смехом". Альбом начинается довольно мрачно, но с каждой песней добавляется все больше надежды, а заканчивается он фразами "мы вдвоем, и этого нам достаточно любить как в последний раз, ведь я с тобой", — комментирует новую пластинку CHEEV.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева, Анна Малиновская

CHEEV, Соломия Витвицкая

Оля Цибульская

Коля Матросов

Андриана Кучер

Слава Соломко

Коля Матросов

Лидия Новослецкая

Ранее Фокус писал о масштабном допремьерном показе фильма "Первый код".