Хейли Бибер показала, как носить самый модный цвет конца осени и начала зимы (фото)

Жена Джастина Бибера выбрала пальто и сумочку такого оттенка.

27-летняя американская модель Хейли Бибер показала, как сочетать и носить самый модный цвет сезона. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне дочь актера Стивена Болдуина заметили, когда она выходила из своей квартиры в Нью-Йорке.

Хейли появилась в черном свитере с v-образным вырезом и серой мини-юбке, которая едва выглядывала из-под свитера.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

На модели также были прозрачные черные колготки Calzedonia и темные туфли в стиле Мэри Джейн на массивном каблуке.

Однако изюминкой ноябрьского образа американской знаменитости стало пальто сливового оттенка до щиколотки с широкими лацканами, которое Хейли носила не завязанным.

Она также продемонстрировала солнцезащитные черные очки.

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Хейли Бибер Фото: Getty Images

К стильному образу жена канадского певца Джастина Бибера добавила кожаную массивную сумку такого же оттенка, как и ее пальто. Волосы звезды подиумов и бизнес-леди были прямо уложены.

Напомним, Хейли Бибер примерила ряд стильных и эффектных купальников.

Также Фокус писал о реакции Хейли Бибер на слухи о ее беременности.