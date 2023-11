Стресс и лишний вес: 6 причин, почему вы поправляетесь, когда сильно нервничаете

Сложно представить человека, который в последние несколько лет не сталкивался со стрессом. Есть люди, которые во время нервного напряжения худеют, а есть те, кто поправляется, поэтому важно знать, почему так происходит.

Большинство из нас часто сталкиваются с тем или иным стрессом. Будь то финансовые проблемы, сложная работа или конфликты в отношениях, стресс может принести в вашу жизнь массу дополнительных эмоций. Но понимаете ли вы, что помимо чувства беспокойства и подавленности, стресс также может быть причиной набора лишних килограммов? Да, вы не ослышались. Эксперты рассказали о том, как стресс может вызвать увеличение веса. Об этом пишет Eat This, Not That.

Лора Бурак, доктор медицинских наук, говорит, что: "Очень важно помнить, что еда или физические упражнения сами по себе не являются единственными факторами, которые имеют значение для контроля веса. Вы должны смотреть на свою жизнь в целом и заниматься каждой областью, потому что все они взаимосвязаны. Я вижу клиентов, которые "все делают правильно", когда дело касается еды, но они не справляются со своим стрессом, поэтому это повлияет на их путь к снижению веса". Давайте рассмотрим некоторые распространенные причины, по которым стресс может вызвать нежелательное увеличение веса, а также то, что вы можете с этим сделать.

Нарушение сна

Хороший ночной отдых чрезвычайно важен для здоровья. Бурак говорит: "Стресс и качество сна обычно идут рука об руку. Когда вы испытываете стресс или беспокойство, у вас могут возникнуть проблемы со сном, что, я считаю, является важным фактором в потере веса".

Когда у вас нет регулярного режима сна, ваши "гормоны голода" выходят из строя, объясняет Бурак. Это может негативно повлиять на метаболизм и выбор продуктов питания.

Повышенный уровень кортизола

Всякий раз, когда вы испытываете стресс, уровень кортизола (гормона стресса) повышается, а это негативно влияет на ваш метаболизм. "Исследования показали, что кортизол может замедлять обмен веществ, усложняя контроль веса", — объясняет Янг. "Кроме того, кортизол может способствовать накоплению жира, что еще больше способствует увеличению веса". Повышенный уровень кортизола также может привести к недостатку полноценного сна, высокому кровяному давлению и повышению уровня сахара в крови.

Эмоциональное переедание

Когда вы чувствуете стресс, то каждый раз отправляетесь на кухню в поисках чего-то съедобного. Стресс может привести к эмоциональному питанию, которое может вызвать нежелательное увеличение веса.

"Стресс может способствовать увеличению веса посредством различных механизмов", — говорит Лиза Янг, диетолог, доктор философии, RDN. "Одним из основных факторов является эмоциональное переедание, поскольку люди часто обращаются к высокоэнергетическим продуктам, таким как пицца и макароны, чтобы справиться со стрессом, что приводит к увеличению веса".

Снижение эффективности инсулина

По данным Кливлендской клиники, инсулин играет важную роль в обеспечении поступления глюкозы в организм в клетки печени, жира и мышц. Это помогает им использовать его в качестве источника энергии.

Знаете ли вы, что хронический стресс может снизить эффективность инсулина? По словам Янг, "это может привести к увеличению массы тела, поскольку инсулину трудно регулировать накопление жира в жировых тканях".

Недостаток физических упражнений

Когда вас что-то сильно беспокоит или просто слишком много дел, нужно выкроить время, чтобы позаботиться о своем благополучии и заняться спортом. Независимо от того, выделяете ли вы время на быструю прогулку или пробежку или занимаетесь йогой, любая активность лучше, чем ничего, и исследования показывают, что именно спорт может привести к потере веса.

Питание вне дома

Напряженная неделя может привести к тому, что вы не сможете выбрать самую здоровую еду. Когда у вас мало времени, легко решиться на фаст-фуд, вредные перекусы и вообще не тратить время на приготовление полезных блюд дома. Исследования связывают фаст-фуд и продукты, подвергшиеся ультраобработке, с увеличением веса.

Если вы хотите похудеть, важно комплексно подходить к решению проблемы. Как видите, стресс играет немаловажную роль и может нарушить многие процессы, которые будут провоцировать набор веса. Именно поэтому важно учиться управлять стрессом, используя медитации, дыхательные практики и другие приемы, которые подойдут именно вам.

