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"Довга доба": как прошел закрытый показ нового фильма Алана Бадоева (фоторепортаж)

Лидия Новоселецкая
Алла Мазур, Алан Бадоев

Алан Бадоев представил документальный фильм, созданный из видеозаписей украинцев. На презентации присутствовали Макс Барских, Антон Птушкин и Алла Мазур.

21 ноября, в помещении музея истории Украины во Второй мировой войне состоялся закрытый предпоказ документальной картины Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба". Фокус побывал на событии.

Алан Бадоев

Мероприятие состоялось при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по кино совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне в символическую дату 21 ноября (начало Евромайдана) состоялся допремьерный показ фильма "Довга доба".

Документ, написанный голосами наших сограждан, впервые был представлен украинскому и международному сообществу и СМИ, посредством фильма, созданного из видео-записей на смартфоны и гоу-про наших сограждан в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Другими словами, документальная лента представляет из себя хронику начала войны глазами украиских людей.

Алла Мазур, Алан Бадоев

Режиссер Алан Бадоев также обратился к гостям мероприятия и рассказал об особенностях проекта и о том, почему этот документальный фильм важен для страны.

"Этот фильм создали 12 тысяч украинцев, даже из оккупированных городов, в первые месяцы войны, мы собрали небольшие видеофрагменты. Этот фильм-капсула времени,свидетельство. Он сделан для того,чтобы никто не смог переписать нашу историю и чтобы никто никогда не мог сказать,что она была как-то по-другому. Это Для меня принципиально важно, чтобы этот фильм увидели люди из других стран и услышали голоса украинцев. Мы ничего не снимали, все, что вы видите сегодня на экране, — это документ", — подчеркнул режиссер.

Алан Бадоев

Показ фильма начался с минуты молчания, а по завршении просмотра, гости выходили из залав слезах.

В холле стояли фотографии с кадрами из фильма и стенд со сломанными мобильными телефонами, которые украинцы прислали через волонтеров, чтобы задокументировать часть своей истории, которую уже невозможно переписать.

На мероприятии присутствовали Представительство НАТО в Украине Карен МакТир, послы большинства Европейских стран, а также государств-партнеров, Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, командующий Национальной Гвардией Украины Александр Пивненко, Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, ВО министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, заместитель Председателя ГСЧС Владимир Демчук, ведущая ТСН Неделя Алла Мазур, Антон Птушкин, Макс Барских, Евгений Синельников, Рамина Эсхакзай, Игорь Лаченков, украинские военные фотографы Константин и Влада Либеровы и многие другие гости. Освещали событие такие известные мировые издания как The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News и другие.

Макс Барских
Алла Мазур
Антон Птушкин
Макс Барских

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