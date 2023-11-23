Инсайдер рассказал о реальном отношении Брэда Питта к скандалу с сыном Паксом

Юноша, которого усыновила Анджелина Джоли во Вьетнаме в 2007 году, написал, что Брэд Питт заставляет своих родных бояться и "дрожать".

59-летний американский актер Брэд Питт официально не отреагировал на недавние новости о том, что его сын Пакс Джоли-Питт якобы назвал актера "дураком мирового класса" в опубликованной публикации в социальных сетях. Об этом пишет Page Six.

Несмотря на сообщение, в котором утверждается, что Брэд чувствует ситуацию "печальной" и она его "разочаровывает", источник, близкий к экс-супругу Анджелины Джоли, настаивает, что ничто не может быть дальше от истины.

"Это просто жаль, что люди продолжают пытаться привлечь детей к чему-то", — рассказал инсайдер издания.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty Images

"Прошло долгих семь лет, и очень обидно, когда люди без надобности поднимают проблемы, оставшиеся в прошлом... и не принимают во внимание влияние на всю семью", — добавляет источник.

Инсайдер подчеркнул, что Питт не упоминал своих детей в средствах массовой информации во время развода в 2016 году с Анджелиной Джоли или их длительной битвы за опеку над наследниками — и он будет продолжать молчать.

Отметим, что официально ни Питт, ни Джоли не прокомментировали резких высказываний своего приемного сына на День отца 2020 года, о которых стало известно лишь сейчас.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Напомним, что ранее инсайдеры говорили о взаимодействии Брэда Питта с сыном Паксом.

Также Фокус писал об особом кольце Брэда Питта, которое ему могла подарить его возлюбленная Инес де Рамон.