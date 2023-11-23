Исторические тайны: какие украинские фамилии свидетельствуют о предках-разбойниках

Украинские фамилии, которые связаны с преступной деятельностью прошлого, вызывают большой интерес у современных историков.

Нашим предкам давали фамилии в зависимости от их профессий, характера, особенностей или различных видов деятельности, в частности преступной или разбойничьей. Об этом говорится в материале издания "Новое время".

Фамилии в Украине, которые имеют связь с преступной деятельностью прошлого вызывают не меньший интерес и наталкивают на размышления о том, влияет ли прошлое на жизнь людей настоящего.

Наследственные фамилии разбойников

Левенец;

Дейнека;

Гайдамака;

Сердюк.

Анализируя процессы создания украинских фамилий, важно отметить факт искажения этих фамилий, которое произошло из-за влияния носителей языка или писцов. Например, такие фамилии, как Миняйлов, Шумилов, Плужников, Рыжков, были сформированы путем добавления русского суффикса "-ов", и это может быть следствием инициативы самого носителя или вмешательства государственных писарей.

Обращаем внимание, что приведенная в статье информация не является окончательным научно доказанным фактом, а является лишь одним из предположений. Если вы хотите более подробно исследовать происхождение вашей фамилии и выяснить чем же занимались ваши предки, то стоит обратиться к специалисту по генеалогии (науки о семье, род).

Напомним, в сентябре СМИ рассказали, что в Украине появился онлайн-сервис, который будет помогать находить своих родных по фамилии. Кроме этого, интерактивная карта покажет, в каком регионе живет больше всего ваших однофамильцев.

В ноябре стало известно, что 18-летняя дочь Анджелины Джони и Брэда Питта Захара отказалась от фамилии своего отца. Она присоединилась к сестринству Альфа Каппа Альфа в колледже Спелман, где во время речи назвала себя Захарой Марли Джоли.