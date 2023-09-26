Появился сервис по поиску родни: можно узнать, сколько людей носит вашу фамилию

Карту нельзя назвать максимально точной, т.к. много людей из-за войны сменили место жительства

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В украинском интернете появился онлайн-сервис, который поможет вам найти своих родных по фамилии, определив общие семейные корни или просто узнать, в каком регионе живет больше всего ваших однофамильцев. Об этом сообщает сайт "Телеграф".

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На сайте "Рідні" запустили интерактивную карту, которая поможет ответить на этот вопрос, а если очень захочется, то воспользоваться платными услугами и заказать генеалогическое исследование лично для себя. Эксперты начнут работу с составления перечня архивных дел, сохранившихся по населенному пункту ваших предков. Из перечня будут выбраны нужные дела и исследованы записи о нужном человеке. После нахождения записи специалисты производят или заказывают скан соответствующей страницы, и транскрибируют ее.

Данные по фамилии Зеленский Фото: Скриншот

В бесплатном режиме использовать сервис очень просто: достаточно вбить интересующую вас фамилию в поле для поиска и просмотреть полученный результат. Любопытно, что самыми популярными фамилиями в Украине считаются: Мельник, Шевченко и Коваленко.

История появления фамилии Зеленский Фото: Скриншот

Там же можно посмотреть, в каком регионе чаще всего встречается эта фамилия, узнать, как в старину жили ваши однофамильцы. При желании даже можно заказать тест ДНК с доставкой по почте. Примерно через месяц после отправки вы получите онлайн результаты о вашем происхождении и данные об однофамильцах со всего мира. Некоторые из них могут оказаться вашими дальними родственниками.

ТОП-15 самых популярных фамилий в Украине Фото: Скриншот

Основатели сайта отмечают, что на карте показаны данные по распространению фамилий в 2010-2013 годах. Сегодня картина может несколько отличаться, поскольку после начала войны в 2014 году и полномасштабного вторжения России в Украину многие люди были вынуждены сменить место жительства.

Ранее Фокус рассказывал, что новое украинское приложение dymka поможет легко выучить украинский язык. Программа работает без интернета и оснащена чат-ботом на основе ИИ, который отвечает на вопросы пользователей.