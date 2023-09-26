З'явився сервіс із пошуку рідні: можна дізнатися, скільки людей носить ваше прізвище

Карту не можна назвати максимально точною, оскільки багато людей через війну змінили місце проживання

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В українському інтернеті з'явився онлайн-сервіс, який допоможе вам знайти своїх рідних за прізвищем, визначивши спільне родинне коріння, або просто дізнатися, в якому регіоні живе найбільше ваших однофамільців. Про це повідомляє сайт "Телеграф".

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На сайті "Рідні" запустили інтерактивну мапу, яка допоможе відповісти на це запитання, а якщо дуже захочеться, то скористатися платними послугами та замовити генеалогічне дослідження особисто для себе. Експерти почнуть роботу зі складання переліку архівних справ, що збереглися за населеним пунктом ваших предків. З переліку буде обрано потрібні справи та досліджено записи про потрібну людину. Після знаходження запису фахівці виготовляють або замовляють скан відповідної сторінки, і транскрибують її.

Дані за прізвищем Зеленський Фото: Скриншот

У безкоштовному режимі користуватися сервісом дуже просто: достатньо вбити прізвище, яке вас цікавить, у поле для пошуку і переглянути отриманий результат. Цікаво, що найпопулярнішими прізвищами в Україні вважаються: Мельник, Шевченко і Коваленко.

Історія появи прізвища Зеленський Фото: Скриншот

Там же можна подивитися, в якому регіоні найчастіше трапляється це прізвище, дізнатися, як за старих часів жили ваші однофамільці. За бажання навіть можна замовити тест ДНК із доставкою поштою. Приблизно за місяць після відправлення ви отримаєте онлайн результати про ваше походження і дані про однофамільців з усього світу. Деякі з них можуть виявитися вашими далекими родичами.

ТОП-15 найпопулярніших прізвищ в Україні Фото: Скриншот

Засновники сайту зазначають, що на карті показано дані щодо поширення прізвищ у 2010-2013 роках. Сьогодні картина може дещо відрізнятися, оскільки після початку війни 2014 року і повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей були змушені змінити місце проживання.

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