ChatGPT навчили чути, бачити і говорити: ШІ зможе спілкуватися майже як людина

OpenAI оголосила про великі оновлення свого популярного застосунку ChatGPT на основі штучного інтелекту.

Related video

Чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI незабаром отримає функції, завдяки яким з нейромережею можна буде взаємодіяти за допомогою голосу і камери. Про це повідомляє Euronews.

Скористатися двостороннім зв'язком із чат-ботом зможуть платні користувачі, яким стануть доступні функції діалогу з нейромережею голосом, а також можливість із використанням камери смартфона надсилати нейромережі зображення для аналізу або як запити. Голосова функція буде доступна в додатках для iOS і Android, де користувачі зможуть обирати з п'яти різних голосів, щоправда, поки що тільки англійською мовою. П'ять голосів, суміш чоловічої та жіночої статі з американським акцентом, називаються Джуніпер, Скай, Коув, Ембер і Бриз.

Оновлений ChatGPT побудований на новій моделі перетворення тексту на мовлення, розробленій компанією, а також міститиме в собі інструмент Whisper AI — систему розпізнавання мови, яка може транскрибувати вимовлені слова в текст. OpenAI припускає, що голоси можна використовувати для чого завгодно: від читання казок на ніч своїм дітям до вирішення суперечок за обіднім столом. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман стверджує, що OpenAI протестувала модель у таких галузях, як екстремізм і наукова компетентність, щоб захистити нейромережу від подібних запитів.

OpenAI вже поділився новим функціоналом із кількома іншими компаніями, включно зі Spotify. Там заявили, що використовують одну й ту саму технологію синтетичного голосу для перекладу подкастів про знаменитостей. Здатність ChatGPT розпізнавати зображення вже випробувана компанією Be My Eyes, яка створює додаток для людей з ослабленим зором. Користувачі можуть завантажити фотографію того, що знаходиться перед ними, і попросити добровольців розповісти їм, що це таке. У партнерстві з OpenAI Be My Eyes дає своїм користувачам можливість замість цього поставити запитання чат-бота.

Раніше Фокус розповідав, що New York Times хоче засудити творців ChatGPT. Видання обговорює з юристами можливість отримати від OpenAI компенсацію за використання репортажів у навчанні штучного інтелекту без дозволу.