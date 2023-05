Офіс чат-бота ChatGPT відкриють поряд з Україною: що відомо зараз

В OpenAI думають над тим, щоб перенести частину розробки над ШІ до Польщі, каже Сем Альтман.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що однією з цілей його поточного туру європейськими містами є пошук місця для нового офісу, пише Bloomberg.

"Польща була б цікавим варіантом", — сказав Альтман в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на запитання про європейські офіси. "Ми хочемо зробити дослідницький та інженерний офіс у Європі, а не регуляторний. Це частина завдань цієї європейської поїздки".

Головний чинник при виборі розташування нового офісу — це "щільність талантів", сказав Альтман під час свого відвідування Варшавського університету та Національного центру наукових досліджень та розробок. За його словами, Польща є одним з лідерів в IT-галузі, на її території розташовані великі інженерні центри Alphabet Inc., JP Morgan Chase & Co. та Visa Inc., а також розробник CD Projekt SA, творець ігор The Witcher та Cyberpunk 2077.

Генеральний директор OpenAI сказав, що вже розмовляв із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким на цю тему під час своєї поїздки.

Щодо фінансових питань ChatGPT Pro (платної версії чат-бота) Альтман зазначив, що інтеграція програми чат-бота в iOS призвела до "помітного зростання" числа платних передплатників на послуги його нейромережі.

