Меган Маркл появилась на публике в молочном женственном образе (фото)

Жена принца Гарри снова надела часы его покойной матери.

Меган Маркл появилась на публике в молочном костюме во время посещения некоммерческой организации "Justice for Girls" в Ванкувере, Канада. Снимками с события организация делится в своем Instagram.

42-летняя герцогиня Сассекская была одета в свитер с круглым вырезом оттенка слоновой кости, который она заправила в свои широкие брюки Ralph Lauren.

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Маркл дополнила монохромный наряд изысканными украшениями, выбрав доступные серьги Edge of Ember (63 фунтов стерлингов) и инкрустированный бриллиантами браслет Lorraine Schwartz "Против злого глаза", который продается за 18 500 долларов.

Меган Маркл

Жена принца Гарри также носила свои часы Cartier, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, и которые сейчас стоят 22 300 долларов США.

Бывшая актриса оставила свои длинные черные волосы распущенными. Герцогиню видели за разговорами с членами команды Justice for Girls об их благотворительных инициативах.

Меган Маркл

Канадская организация способствует равенству, свободе от насилия и колониализма, а также здоровью и благополучию девочек-подростков, живущих в бедности, в соответствии с миссией благотворительной организации.

"Justice for Girls были рады повторному визиту Меган, герцогини Сассекской", — отметили на странице канадской организации.

Напомним, Меган Маркл вышла на публику без принца Гарри.

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