Николай Тищенко разводится - СМИ

Нардеп Тищенко разводится с третьей женой

51-летний скандальный нардеп Николай Тищенко разводится с женой Аллой Барановской после 7 лет брака. Такая информация появилась на официальном сайте Оболонского райсуда от 20 ноября.

Пока официальной информации от супругов нет, однако слухи не напрасны. В последнее время жена Николая Тищенко перестала показывать свою личную жизнь с мужем в блоге инстаграма.

Подписчики Барановской заподозрили, что в отношениях пары что-то не так, однако женщина не спешит комментировать развод с депутатом. Еще в начале января Барановская заявила, что прекращает публично показывать свои отношения с мужем. Еще в июне 2023 года жена Николая Тищенко появилась в интервью Раминой Эсхакзай, где активно защищала своего мужа.

В частности, Барановская рассказала, почему Тищенко не идет на фронт. Тогда она отметила, что ее муж и так много делает для страны, волонтерит, покупает за собственные деньги необходимые вещи и часто бывает на передовой.

Объяснила она тогда и скандал вокруг Николая Тищенко с поездкой в Таиланд.

Отметим, что Николай Тищенко уже в третий раз женат. С Аллой Барановской Николай имеет общего сына Давида, который родился в 2017 году. Кроме этого, Тищенко имеет еще одного сына -Даниила, от предыдущего брака. Тищенко с 2019 года входит в состав депутатов Верховной Рады Украины. Владеет рядом заведений питания в столице.

Напомним, Рики Мартин развелся со своим мужем после шести лет брака.