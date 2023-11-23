Илона Гвоздева и Антонина Хижняк: как прошла красно-черная премьера "Наполеона" в Киеве (фоторепортаж)

Премьера "Наполеона" в Киеве собрала украинских знаменитостей и медиа-личностей на одном из самых ожидаемых событий ноября.

Накануне в Киеве состоялся закрытый допремьерный показ одного из наиболее ожидаемых фильмов года "Наполеон" с Хоакином Фениксом в главной роли! Историческая драма о тернистом пути Бонапарта к власти, его триумфальных взлетах и ​​трагических падениях, которые дктально покажут жизнь создателя одной из величайших империй в истории. Журналист Фокуса побывал на красно-черной премьере фильма.

Олимпия Уайтмусташ

Успехи императора Наполеона на полях сражений пересказывают в легендах. Его гений стратега и репутация беспощадного императора были настолько величественными, что семь мировых государств должны были объединиться в единую коалицию, чтобы победить его. Однако вне поля боя его одержимость супругой Жозефиной определяла его жизнь так же, как сражение на войне.

Антонина Хижняк

Красную дорожку премьеры эпической истории посетили КИЛИММЕН, Илона Гвоздева, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Анна Малиновская, Олимпия Вайтмусташ, Алексей Тритенко, Евгений Кот и Наталья Татаринцева, Анатолий Анатолийч и Юла, Алексей Кома.

Татьяна Карикова, Юлия Ермолаева

За музыкальную атмосферу вечера отвечал DJ Саша Дымов.

Дарья Лототская, КИЛИММЕН

Илона Гвоздева, Анна Малиновская

Алексей Прищепа

Ирина Татаренко (справа)

Юрий Марченко, Розали Номбре

Анатолий Анатолич, Юла

Слава Соломка

Алексей Суровцев

Татьяна Фокина (слева)

Мао

Алексей Комаровский

Денис Чуловский

Алиса Дикалова

DJ Саша Дымов

Ранее Фокус писал о закрытом допремьерном показе документального фильма Алана Бадоева "Довга доба".