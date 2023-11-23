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Стиль жизни

Илона Гвоздева и Антонина Хижняк: как прошла красно-черная премьера "Наполеона" в Киеве (фоторепортаж)

Илона Гвоздева, Анна Малиновская фото 2023
Фото: B&H Film | Илона Гвоздева, Анна Малиновская

Премьера "Наполеона" в Киеве собрала украинских знаменитостей и медиа-личностей на одном из самых ожидаемых событий ноября.

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Накануне в Киеве состоялся закрытый допремьерный показ одного из наиболее ожидаемых фильмов года "Наполеон" с Хоакином Фениксом в главной роли! Историческая драма о тернистом пути Бонапарта к власти, его триумфальных взлетах и ​​трагических падениях, которые дктально покажут жизнь создателя одной из величайших империй в истории. Журналист Фокуса побывал на красно-черной премьере фильма.

Олимпия Уайтмусташ фото 2023 Fullscreen
Олимпия Уайтмусташ

Успехи императора Наполеона на полях сражений пересказывают в легендах. Его гений стратега и репутация беспощадного императора были настолько величественными, что семь мировых государств должны были объединиться в единую коалицию, чтобы победить его. Однако вне поля боя его одержимость супругой Жозефиной определяла его жизнь так же, как сражение на войне.

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Антонина Хижняк

Красную дорожку премьеры эпической истории посетили КИЛИММЕН, Илона Гвоздева, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Анна Малиновская, Олимпия Вайтмусташ, Алексей Тритенко, Евгений Кот и Наталья Татаринцева, Анатолий Анатолийч и Юла, Алексей Кома.

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Татьяна Карикова, Юлия Ермолаева

За музыкальную атмосферу вечера отвечал DJ Саша Дымов.

Дарья Лототская КИЛИММЕН Fullscreen
Дарья Лототская, КИЛИММЕН
Илона Гвоздева, Анна Малиновская фото 2023 Fullscreen
Илона Гвоздева, Анна Малиновская
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Алексей Прищепа
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Ирина Татаренко (справа)
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Юрий Марченко, Розали Номбре
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Анатолий Анатолич, Юла
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Слава Соломка
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Алексей Суровцев
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Татьяна Фокина (слева)
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Денис Чуловский
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Алиса Дикалова
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DJ Саша Дымов

Ранее Фокус писал о закрытом допремьерном показе документального фильма Алана Бадоева "Довга доба".