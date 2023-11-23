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Стиль життя

Ілона Гвоздьова та Антоніна Хижняк: як пройшла червоно-чорна прем'єра "Наполеона" в Києві (фоторепортаж)

Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська фото 2023
Фото: B&H Film | Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська

Прем'єра "Наполеона" в Києві зібрала українських знаменитостей і медіа-особистостей на одній із найочікуваніших подій листопада.

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Напередодні в Києві відбувся закритий допрем'єрний показ одного з найочікуваніших фільмів року "Наполеон" з Хоакіном Феніксом у головній ролі! Історична драма про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети і трагічні падіння, які дктально покажуть життя творця однієї з найбільших імперій в історії. Журналіст Фокуса побував на червоно-чорній прем'єрі фільму.

Олімпія Вайтмусташ фото 2023 Fullscreen
Олімпія Вайтмусташ

Успіхи імператора Наполеона на полях битв переказують у легендах. Його геній стратега і репутація нещадного імператора були настільки величними, що сім світових держав повинні були об'єднатися в єдину коаліцію, щоб перемогти його. Однак поза полем бою його одержимість дружиною Жозефіною визначала його життя так само, як битва на війні.

Антоніна Хижняк фото 2023 Fullscreen
Антоніна Хижняк

Червону доріжку прем'єри епічної історії відвідали КІЛІММЕН, Ілона Гвоздьова, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Ганна Маліновська, Олімпія Вайтмусташ, Олексій Трітенко, Євген Кот і Наталя Татаринцева, Анатолій Анатолійч і Юла, Олексій Кома.

Тетяна Карікова, Юлія Єрмолаєва фото 2023 Fullscreen
Тетяна Карікова, Юлія Єрмолаєва

За музичну атмосферу вечора відповідав DJ Саша Димов.

Дар'я Лототська КІЛІММЕН Fullscreen
Дар'я Лототська, КІЛІММЕН
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська фото 2023 Fullscreen
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська
Олексій Прищепа фото 2023 Fullscreen
Олексій Прищепа
Ірина Татаренко фото 2023 Fullscreen
Ірина Татаренко (праворуч)
Юрій Марченко, Розалі Номбре фото 2023 Fullscreen
Юрій Марченко, Розалі Номбре
Анатолій Анатоліч, Юла фото 2023 Fullscreen
Анатолій Анатоліч, Юла
Слава Соломка фото 2023 Fullscreen
Слава Соломка
Олексій Суровцев фото Fullscreen
Олексій Суровцев
Тетяна Фокіна фото 2023 Fullscreen
Тетяна Фокіна (ліворуч)
Мао фото 2023 року Fullscreen
Мао
Олексій Комаровський фото 2023 Fullscreen
Олексій Комаровський
Денис Чуловський фото 2023 Fullscreen
Денис Чуловський
Аліса Дікалова Fullscreen
Аліса Дікалова
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DJ Саша Димов фото 2023 Fullscreen
DJ Саша Димов

Раніше Фокус писав про закритий допрем'єрний показ документального фільму Алана Бадоєва "Довга доба".