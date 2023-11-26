Как носить пиджак зимой: главные правила (фото)
Не стоит откладывать любимый блейзер или пиджак до теплых времен.
Без пиджака обойтись можно практически всегда, однако он разбавляет любой образ, а часто даже становится его изюминкой, поэтому экспериментировать стоит. Если летом или весной с ношением пиджака не возникает проблем, то в холодное время года возникает вопрос: как правильно спрятать его под верхней одеждой. Фокус рассказывает главные правила сочетания зимы и пиджака.
Объемный пуховик, пальто или шуба
Для того, чтобы скрыть складки на руках, а подол пиджака не выглядывал из-под верхней одежды, стоит выбирать еще большую куртку или пальто. За объемной верхней одеждой не будет видно вашего пиджака, а в помещении вы снимете куртку и полноценно будете демонстрировать свой стильный пиджак.
Водолазка или теплая кофта
В холодное время года пиджаки стоит носить с водолазками и теплыми кофтами, отказавшись до тепла от футболок и топов. Таким образом вам будет теплее как на улице, так и в помещениях.
Не стоит сочетать пиджак с короткой курткой
Из-под короткой куртки будет выглядывать часть пиджака, что точно не сделает ваш образ стильным. Поэтому стоит сосредоточиться на длинных фасонах.
Сочетание с пальто
Лучшим решением в холодные дни станет сочетание теплого пальто с пиджаком. Его не будет видно под верхней одеждой, к тому же пиджак дополнительно согреет вас.
Твидовые варианты
Такой фасон станет стильным и теплым вариантом. Однако его следует носить по правилам, описанным выше.
Напомним, королева Испании Летиция примерила стильный твидовый пиджак.
Также Фокус писал о лучших появлениях Кейт Миддлтон в блейзерах и пиджаках.