Сериал "Корона": Элизабет Дебики призналась, что ее больше всего удивило в принцессе Диане

Актриса исполнила роль принцессы Уэльской в нашумевшем сериале "Корона".

Элизабет Дебики исполнила роль принцессы Дианы в последних сезонах популярного сериала Netflix "Корона". В беседе с PEOPLE перед премьерой первой части шестого сезона шоу 33-летняя Дебики сказала, что популярная драма Netflix, вдохновленная жизнью членов британской королевской семьи, вызвала новую волну сочувствия к ним с момента начала сериала в 2016 году. И она призналась, каково ей было играть Диану, которую называли "королевой сердец".

"Это был долгий путь, который люди прошли с сериалом. Я думаю, что одна из прекрасных вещей, которые "Корона" смогла сделать: это открыть таким воображаемым образом очень частную жизнь этих общественных деятелей. И вызвать сочувствие к людям о которых вы так мало знали", — рассказала Дебики.

Она призналась, что смерть королевы Елизаветы стала огромной потерей. Дебики родом из Австралии и по ее мнению, по королеве скучают и в Великобритании и у нее на родине.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

"Поэтому целью каждого актера было рассказать историю настолько достоверно, насколько это возможно, и сделать этих людей настолько человечными, насколько это возможно", — сказала актриса.

Съемки "Короны" были приостановлены, когда королева умерла в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года. Шоураннер Питер Морган рассказывал, что тогда ему пришлось изменить финал шоу.

Трейлер сериала "Корона"

Актерский состав, как известно, менялся каждые два сезона, чтобы отразить старение членов королевской семьи. Дебики играет принцессу Уэльскую в 5 и 6 сезонах, завершая роль, начатую Эммой Коррин в 3 сезоне. Актриса говорит, что она много вложила в изучение своего персонажа.

"Я много не знала. У меня был своего рода отпечаток того, кем был этот человек, и я всегда представляла ее как необыкновенно красивую принцессу и общественного деятеля", — говорит Дебики, которой было 7 лет, когда умерла Диана.

Принцесса Диана в Австралии Фото: Getty

Элизабет Дебики говорит, что снимать сцены с принцессой Дианой для папарацци в "Короне" было похоже на "нахождение под водой".

"Я провела много исследований для этой роли. Вероятно, я потратила на это около года. Это заставило меня испытать глубокое уважение и любовь к этой женщине. Я ничего не знала о разводе и о том, насколько тяжело все это было для всех членов семьи", — говорит она.

По словам актрисы, одной вещью, которую она была рада обнаружить, было чувство юмора принцессы Дианы.

"Одна из вещей, которые меня удивили и мне понравились, это узнать, что у нее было действительно замечательное, очень дерзкое чувство юмора. Она была приветливой и человечной. Именно за это ее так любили", — рассказала Дебики.

Актриса считает, что когда Диана погибла, мир потерял женщину, которая могла повлиять на мир на гуманитарном уровне.

Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы Фото: Netflix

Окончательно сериал завершится уже в декабре. Тогда будет показана вторая часть шестого сезона из шести серий. Зрители увидят, как уже взрослый принц Уильям познакомится с Кейт Миддлтон.

Напомним, на премьере финального сезона Элизабет Дебики появилась в копии "платья мести" принцессы Дианы.