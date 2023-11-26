Меган Маркл добавила в коллекцию украшений браслет от сглаза за 13 тысяч долларов

Герцогиня Сассекская впервые появилась с новым украшением на хоккейном матче в Канаде.

Меган Маркл в Канаде на хоккейном матче показала новое украшение, браслет с "глазом", который призван защищать свою обладательницу от "плохой энергии" и от сглаза. Многие носят подобные украшения, но браслет герцогини Сассекской отличается ценой. Это вещица от ее любимого ювелирного дизайнера Лорейн Шварц. И она стоит 13 тысяч долларов, пишет Hello Magazine.

Меган присоединилась к своему мужу, принцу Гарри, на хоккейном матче между "Ванкувер Кэнакс" и "Сан-Хосе Шаркс" в Канаде в понедельник вечером.

Меган Маркл с новым браслетом Фото: Getty Images

Визит герцога и герцогини Сассекских в Канаду особенно важен, поскольку он сосредоточен вокруг предстоящих Игр непокоренных, которые планируется провести в Ванкувере и Уистлере в 2025 году.

Совершенствуя свой непринужденный стиль одежды, 42-летняя Меган выглядела безупречно и внимательные поклонники заметили на ее запястье новое украшение: браслет от дизайнера Лорейн Шварц с "глазом" и бриллиантами, который должен защищать от сглаза.

Всего на Меган надела множество украшений на сумму более 80 000 долларов, в том числе от такого известного бренда, как Cartier, и это если не считать блестящее обручальное кольцо за 150 000 долларов.

Но новый браслет особенно интересен, ведь в шкатулке герцогини он явно появился недавно.

Это изящное украшение, которое продается по цене 13 тысяч доллара, никогда раньше не видели на Меган, несмотря на ее склонность к символическим украшениям и духовности. По словам его создателя, считается, что он защищает людей от зависти других.

Браслет Меган Маркл Фото: Lorraine Schwartz

Такие амулеты известны с древности. Ношение амулета от сглаза может быть способом защитить себя от дурных предзнаменований и невезения.

Меган не единственная королевская особа, которая носит подобный амулет. И она надевает такой амулет тоже не в первый раз.

Еще в 2020 году бывшая актриса сериала "Форс-мажоры" привлекла внимание королевских поклонников, когда представила кулон от сглаза Edge of Ember , который, как говорят, "защищает своего владельца от негативных влияний".

А в 2021 году принцесса Беатрис повесила такой амулет на коляску своей дочери Сиенны от бренда Fox 3 Bugaboo за 1000 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри и показала новый элегантный образ.