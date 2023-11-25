Стратморские розы: история тиары Кейт Миддлтон, которую никто не видел 100 лет

Красивая изящная тиара с бриллиантовыми розами ранее принадлежала королеве-матери.

Мать королевы Елизаветы II, Елизавета Боуз-Лайон, часто носила тиару, названную The Strathmore Rose Tiara, или тиара Стратморские розы. Ведь это был ее свадебный подарок от ее отца. Но после украшение надолго оказалось в забвении. И только на днях "розы" снова появились на публике благодаря Кейт Миддлтон, которая надела старинное украшение на прием, устроенный в честь президента Южной Кореи в Букингемском дворце. Vogue рассказал историю тиары.

Елизавета Боуз-Лайон вышла замуж в 1923 году за герцога Йоркского, будущего короля Георга VI.

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Корона с бриллиантовыми цветами, напоминающими гирлянду из диких роз, была первоначально куплена в Лондоне у ювелирной компании Catchpole & Williams.

Елизавета Боуз-Лайон в тиаре Стратморские розы Фото: Getty

Это был свадебный подарок юной Елизавете от ее отца, Клода Джорджа Боуз-Лайона, лорда Глэмиса, (позднее графа Стратмора и Кингхорна).

Ее можно носить несколькими способами: либо надвинув на лоб, либо закрепив в прическе, либо ее можно разобрать, чтобы сформировать пять отдельных брошей.

По словам сэра Хью Робертса, автора книги "Бриллианты королевы", тиара "отражает натуралистический стиль украшений для головы, популярный с середины XIX века".

После смерти королевы-матери в 2002 году тиару унаследовала ее дочь, королева Елизавета II. Тем не менее драгоценность оставалась в королевском хранилище на протяжении десятилетий — как сообщается, тиару не носили с 1930-х годов. Ходили слухи, что, возможно, драгоценность слишком повреждена или слишком хрупкая, чтобы ее можно было носить снова. Однако теперь принцесса Уэльская дала новую жизнь редкой бриллиантовой диадеме.

Кейт Миддлтон присутствовала на государственном ужине в Букингемском дворце в честь президента Южной Кореи Юн Сок Еля и первой леди Ким Кон Хи, надев редкое украшение, которое большинство поколений королевских поклонников никогда раньше не видели.

Кейт Миддлтон в тиаре Стратморские розы Фото: Getty Images

На принцессе Уэльской также было белое платье от Jenny Packham с золотой отделкой. Она таже носила Большой крест Дамы Королевского Викторианского ордена, который был вручен ей в 2019 году королевой Елизаветой II за заслуги перед государем. Кейт Миддлтон завершила свой образ парой белых вечерних перчаток.

Напомним, королева Камилла также надела редкую тиару из коллекции королевских тиар: тиару с бирманскими рубинами. Это украшение покойная королева как раз носила часто.