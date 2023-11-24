Мать Селены Гомес рассказала об "невероятных" отношениях с дочерью

Аманда Тиффи поделилась в Instagram несколькими фото с дочерью в День Благодарения.

Мать Селены Гомес Аманда "Мэнди" Тиффи, опубликовала несколько редких фото со знаменитой дочкой в честь Дня благодарения и поблагодарила, как принято в этот день, за их "невероятные" отношения. Об этом пишет PEOPLE.

47-летняя Тиффи поделилась в Instagram милой каруселью фотографий с Селеной и написала: "То, где мы находимся сегодня, невероятно", — написала она.

Первым снимком был тот, на котором изображена сама Аманда, держащая на руках маленькую Селену.

Селена Гомес с матерью, Мэнди Тиффи

"Мы так много прошли, чтобы оказаться здесь. И, что еще более важно, мы по-прежнему семья", — написала мать певицы.

Селена Гомес родилась в семье мексиканца Рикардо Гомеса, родители которого переехали в США в 1970-х, и уроженки Техаса Аманды Корнетт в 1992 году.

Будущую звезду назвали в честь известной певицы Селены Кинтанильи-Перес.

Родители развелись, когда Селене было 5 лет. Е мать вышла замуж во второй раз за Брайана Тиффи, в этом браке родилась сводная сестра звезды Грейси Эллиот Тиффи. У не есть еще одна сводная сестра – Виктория Гомес от второго брака ее отца.

Мэнди родила Селену в 16 лет, и, как вспоминала певица, ее матери пришлось много работать, чтобы содержать себя и свою дочь. Так что она много времени проводила с бабушками и дедушками.

Сама Мэнди рассказывала, что к ней предвзято относились, когда она была юной матерью. А ее район "славился" бандами, так что она старалась дать своей дочери все самое лучшее, чтобы она не повторила ее ошибок.

Селена Гомес ранее рассказывала о своей матери. "Рождение меня в 16 лет было большой ответственностью. Моя мама отказалась от всего ради меня и работала на трех работах. Я очень ей благодарна", — призналась актриса и певица.

Селена Гомес с матерью, Мэнди Тиффи Фото: Getty Images

"Когда я начала работать, моя мама была тем человеком в моей жизни, который помог мне пройти через большую часть этого. Все, чем я являюсь, стало своего рода частью того, через что прошла моя мама. У нее была способность заставить меня почувствовать, что я могу делать все, что захочу", — рассказывала Гомес.

Напомним, ранее Селена Гомес рассказала, с каким бы мужчиной могла встречаться. Ее роман с Джастином Бибером оказался для звезды слишком травматичным.