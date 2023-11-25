Дочь Хайди Клум воссоединилась с отчимом (фото)

Родной отец Лени отказался от нее, а второй муж матери удочерил девочку.

19-летняя дочь немецкой топ-модели Хайди Клум, 50, Лени провела День благодарения со своим отчимом Силом, бывшим мужем матери. Снимком юная звезда подиумов делится в Instagram с почти 2 млн подписчиков.

Лени позировала с 61-летним британским певцом Силом и использовала эмодзи индейки для подписи публикации, ведь поделилась кадром в День благодарения 2023 года.

Наследница Хайди Клум была одета в облегающую черную водолазку и коричневую шапку. Она улыбалась, обнимая своего отчима, который также демонстрировал положительные эмоции.

Лени Клум и певец Сил

Тем временем 50-летняя Хайди Клум наслаждалась праздником с 34-летним мужем Томом Каулитцем.

"Я и ты", — подписала ролик с возлюбленным топ-модель и телеведущая.

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди и Сил были женаты с 2005 по 2014 год. Биологический отец Лени — итальянский бизнесмен и менеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который отказался от ребенка, а музыкант удочерил девочку. Однако в последнее время бизнесмен пытается наладить отношения с Лени.

Клум также родила Силу двух сыновей — Генри, 18 лет, и Йохана, 17 лет.

Напомним, как Хайди Клум помогает своей наследнице в модельном бизнесе.

Также Фокус писал о возобновлении отношений Лени Клум с родным отцом.