Младший сын британского монарха эмоционально отреагировал, когда его попросили отдать ключи от Фрогмор-коттеджа.

Принц Гарри шантажировал отца встречами с внуками после того, как его выгнали из британского дома, Фрогмор-коттеджа. Об этом пишет Page Six.

Герцог Сассекский сказал тогда своему отцу, королю Великобритании Чарльзу III: "Ты не хочешь увидеть своих внуков?"

Еще на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года покойная королева Елизавета II подарила им ключи от многомиллионного особняка, однако в 2023 паре пришлось окончательно покинуть Фрогмор-коттедж, куда, как сообщалось, хотят переселить принца Эндрю.

Принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

В то время как Сассекским было приказано отдать ключи от дома, поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи и больше не живут в Великобритании, писатель Омид Скоби называет этот шаг "дешевым выстрелом от раненого отца, связанного институциональной системой, которая часто нетерпима к человеческим эмоциям".

Фрогмор-коттедж Фото: Getty

Принц Гарри якобы был настолько расстроен новостью в марте 2023 года, что сказал королю Чарльзу III, что ему будет трудно увидеть своих внуков, четырехлетнего принца Арчи, и двухлетнюю принцессу Лилибет.

Скоби утверждает, что дом был "единственным настоящим безопасным вариантом для семьи во время посещения Соединенного Королевства", поскольку территория хорошо охраняется.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи в 2019 году Фото: Getty Images

Утверждается, что через несколько дней после того, как монарху сообщили, что его младший сын с женой должны покинуть Фрогмор, Гарри позвонил отцу и спросил: "Ты не хочешь увидеть своих внуков?"

И если принца Арчи король Чарльз III некоторое время видел, то с Лилибет Дианой он встретился лишь раз, когда малыша привезли в Европу на Платиновый юбилей на престоле королевы Елизаветы II в июне 2021 года.

Принц Гарри и король Чарльз III Фото: Getty Images

Напомним, почему король Чарльз ІІІ остался разочарованным после разговора с принцем Гарри.

Также Фокус писал о желании Сассекских присоединиться к королевской семье на Рождество.