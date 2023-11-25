Принц Гарри шантажировал отца встречами с внуками
Младший сын британского монарха эмоционально отреагировал, когда его попросили отдать ключи от Фрогмор-коттеджа.
Принц Гарри шантажировал отца встречами с внуками после того, как его выгнали из британского дома, Фрогмор-коттеджа. Об этом пишет Page Six.
Герцог Сассекский сказал тогда своему отцу, королю Великобритании Чарльзу III: "Ты не хочешь увидеть своих внуков?"
Еще на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года покойная королева Елизавета II подарила им ключи от многомиллионного особняка, однако в 2023 паре пришлось окончательно покинуть Фрогмор-коттедж, куда, как сообщалось, хотят переселить принца Эндрю.
В то время как Сассекским было приказано отдать ключи от дома, поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи и больше не живут в Великобритании, писатель Омид Скоби называет этот шаг "дешевым выстрелом от раненого отца, связанного институциональной системой, которая часто нетерпима к человеческим эмоциям".
Принц Гарри якобы был настолько расстроен новостью в марте 2023 года, что сказал королю Чарльзу III, что ему будет трудно увидеть своих внуков, четырехлетнего принца Арчи, и двухлетнюю принцессу Лилибет.
Скоби утверждает, что дом был "единственным настоящим безопасным вариантом для семьи во время посещения Соединенного Королевства", поскольку территория хорошо охраняется.
Утверждается, что через несколько дней после того, как монарху сообщили, что его младший сын с женой должны покинуть Фрогмор, Гарри позвонил отцу и спросил: "Ты не хочешь увидеть своих внуков?"
И если принца Арчи король Чарльз III некоторое время видел, то с Лилибет Дианой он встретился лишь раз, когда малыша привезли в Европу на Платиновый юбилей на престоле королевы Елизаветы II в июне 2021 года.
Напомним, почему король Чарльз ІІІ остался разочарованным после разговора с принцем Гарри.
Также Фокус писал о желании Сассекских присоединиться к королевской семье на Рождество.