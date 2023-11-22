Король Чарльз ІІІ разочарован после разговора с принцем Гарри, — эксперт

Разговор стал первым за около полугода между отцом и сыном, однако монарх остался недовольным.

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Король Великобритании Чарльз III разочарован недавним разговором с принцем Гарри. Об этом пишет GB News.

По словам королевского эксперта, британский суверен был "очень разочарован" тем, что подробности его частного телефонного разговора с младшим сыном просочились в СМИ.

14 ноября 2023 года, когда король отмечал 75-й день рождения, принц Гарри позвонил отцу и поздравил его с юбилеем.

Но этот жест, который стал первым разговором родственников за более чем шесть месяцев, вскоре стал общеизвестным.

"Он очень старается сосредоточиться на своей публичной жизни, и, конечно, как любящий отец он очень рад поговорить со своим сыном, но не он слил это в прессу", — сказал королевский эксперт Рейф Гейдель-Манку.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Специалист считает, что Чарльз ІІІ переложил вину за утечку новостей на лагерь своего меньшего наследника.

На юбилей Сассексы позвонили монарху, чтобы поздравить его с днем рождения, и даже показали заранее записанное видео его внуков, принца Арчи, 4, и принцессы Лилибет, 2, на котором они поют дедушке.

Король Чарльз III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Впрочем, Гарри с его женой и детьми не пригласили на само празднование. Близкие родственники и друзья короля, включая принца Уильяма, Кейт Миддлтон и королеву Камиллу, собрались в Кларенс-хаусе, чтобы отметить историческое событие.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл хотят провести рождественские праздники с семьей герцога.

Также Фокус писал об отношении принца Гарри к роману принцессы Дианы с Доди Аль-Файедом.