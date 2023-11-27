27 ноября 2023 года: святого Романа - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также ходить на охоту.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Романа. Он был благочестивым человеком, раздал почти все свое имущество, полжизни прожил в сирийской пустыне, где питался водой и хлебом. За это Бог наградил его даром исцеления.

Что нельзя делать 27 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

ходить на охоту;

пускать в дом незнакомцев.

Народные поверья и приметы:

громко чирикают воробьи — к потеплению;

шумит лес – к оттепели;

красная заря — будет ветреная погода.

День ангела празднуют:

Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

Родились в этот день:

1863 год — Ольга Кобылянская, украинская писательница, активная деятельница женского движения Буковины;

1918 год — Борис Патон, советский и украинский ученый-металлург, академик, президент АН Украины, первый Герой Украины;

1940 год — Брюс Ли, гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер восточных единоборств.

А также в этот день:

1620 год — Пилигримы высаживаются в Америке;

1895 год — Альфред Нобель подписывает свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;

1897 год – вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод – одно из старейших металлургических предприятий Украины;

1952 год – в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;

2004 год — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.