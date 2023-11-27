27 ноября 2023 года: святого Романа - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также ходить на охоту.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Романа. Он был благочестивым человеком, раздал почти все свое имущество, полжизни прожил в сирийской пустыне, где питался водой и хлебом. За это Бог наградил его даром исцеления.
Что нельзя делать 27 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- ходить на охоту;
- пускать в дом незнакомцев.
Народные поверья и приметы:
- громко чирикают воробьи — к потеплению;
- шумит лес – к оттепели;
- красная заря — будет ветреная погода.
День ангела празднуют:
Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.
Родились в этот день:
1863 год — Ольга Кобылянская, украинская писательница, активная деятельница женского движения Буковины;
1918 год — Борис Патон, советский и украинский ученый-металлург, академик, президент АН Украины, первый Герой Украины;
1940 год — Брюс Ли, гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер восточных единоборств.
А также в этот день:
1620 год — Пилигримы высаживаются в Америке;
1895 год — Альфред Нобель подписывает свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;
1897 год – вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод – одно из старейших металлургических предприятий Украины;
1952 год – в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;
2004 год — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.