27 листопада 2023 року: святого Романа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також ходити на полювання.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Романа. Він був благочестивою людиною, роздав майже все своє майно, півжиття прожив у сирійській пустелі, де харчувався водою і хлібом. За це Бог нагородив його даром зцілення.

Що не можна робити 27 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

ходити на полювання;

пускати в дім незнайомців.

Народні повір'я та прикмети:

голосно цвірінькають горобці — до потепління;

шумить ліс — до відлиги;

червона зоря — буде вітряна погода.

День ангела святкують:

Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.

Народилися в цей день:

1863 рік — Ольга Кобилянська, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини;

1918 рік — Борис Патон, радянський і український учений-металург, академік, президент АН України, перший Герой України;

1940 рік — Брюс Лі, гонконгський і американський кіноактор, режисер, сценарист, продюсер, майстер східних єдиноборств.

А також у цей день:

1620 рік — Пілігрими висаджуються в Америці;

1895 рік — Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно надходить до фонду Нобелівської премії;

1897 рік — вводять в експлуатацію Єнакіївський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1952 рік — у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

2004 рік — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.